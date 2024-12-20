هل يتم اغتيال زعيم الحوثيين في صنعاء؟ - أخبار كلمتك

أكد الباحث في الشأن العسكري، العميد جميل المعمري، أن الطريق الأمثل لدحر مليشيا الحوثي وإنهاء نفوذها في اليمن يكمن في الاستهداف المباشر لقياداتها الرئيسية، وعلى رأسهم زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.



وقال: أن القيادة الحوثية تمثل المحرك الأساسي للعمليات العسكرية والميدانية، واستهدافها سيؤدي إلى إضعاف منظومة السيطرة والتوجيه داخل الجماعة، مما يسرّع من انهيارها على كافة المستويات.



ودعا المعمري إلى تبني استراتيجية عسكرية فعّالة تركز على ضرب القيادات المؤثرة في المليشيا، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستكون حاسمة لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في اليمن.

