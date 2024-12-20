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هل يتم اغتيال زعيم الحوثيين في صنعاء؟ - أخبار كلمتك

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هل يتم اغتيال زعيم الحوثيين في صنعاء؟ - أخبار كلمتك

هل يتم اغتيال زعيم الحوثيين في صنعاء؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 02:15 مساءً - كلمتك/خاص:

أكد الباحث في الشأن العسكري، العميد جميل المعمري، أن الطريق الأمثل لدحر مليشيا الحوثي وإنهاء نفوذها في اليمن يكمن في الاستهداف المباشر لقياداتها الرئيسية، وعلى رأسهم زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.


وقال: أن القيادة الحوثية تمثل المحرك الأساسي للعمليات العسكرية والميدانية، واستهدافها سيؤدي إلى إضعاف منظومة السيطرة والتوجيه داخل الجماعة، مما يسرّع من انهيارها على كافة المستويات.


ودعا المعمري إلى تبني استراتيجية عسكرية فعّالة تركز على ضرب القيادات المؤثرة في المليشيا، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستكون حاسمة لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في اليمن.
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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