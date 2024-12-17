الحكومة الشرعية تعري مليشيا الحوثي وتكشف هذا الأمر الذي لم تشهده البشرية منذ الحرب العالمية الثانية - أخبار كلمتك



صرح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني بشأن جرائم مليشيا الحوثي بحق اليمنيين

وقال الوزير الارياني في تصريح الليلة:

ارتكبت المليشيا جرائم اختطاف وإخفاء قسري طالت عشرات الآلاف من اليمنيين، بينهم سياسيون، صحفيون، أكاديميون، وناشطون، فضلاً عن النساء والأطفال، ومارست ضدهم أبشع الانتهاكات من احتجاز تعسفي، وتعذيب نفسي وجسدي، وصولاً إلى القتل البطيء، وجرى ابتزازهم وتهديد أسرهم، ومنعوا من أبسط حقوقهم الإنسانية في محاولة لتدمير كل مقاومة أو محاولة للتغيير

وأكد الوزير الارياني عن اختطاف مليشيا الحوثي الآلاف من النساء من منازلهن، أماكن عملهن، وحتى الشوارع العامة، وألقت بهن في سجون ومعتقلات سرية حيث لاقين صنوفا من التعذيب والابتزاز، فضلاً عن التحرش والاعتداء الجنسي، على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي

موضحاً عن استمرار مليشيا الحوثي في استدراج الأطفال إلى معسكرات الموت، حيث حولت المدارس إلى معسكرات قتالية، وفصول الدراسة إلى ساحات لتدريب الأطفال على استخدام الأسلحة وتعبئتهم بأفكار طائفية متطرفة، في أكبر عملية تجنيد قسري في التاريخ الحديث

وكشف الإرياني انه من خلال زرع الألغام، التي لم تشهد البشرية مثلها منذ الحرب العالمية الثانية، حولت مليشيا الحوثي المدن والقرى إلى حقول موت، تلك الألغام التي تم زراعتها بشكل عشوائي في المنازل، المدارس، الأسواق، الطرق، وفي كل مكان ممكن، تسببت في مقتل وجرح الآلاف من الأبرياء وتركهم باعاقات دائمة