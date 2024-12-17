الحكومة الشرعية تعري مليشيا الحوثي وتكشف هذا الأمر الذي لم تشهده البشرية منذ الحرب العالمية الثانية - أخبار كلمتك

الحكومة الشرعية تعري مليشيا الحوثي وتكشف هذا الأمر الذي لم تشهده البشرية منذ الحرب العالمية الثانية - أخبار كلمتك

5 آلاف جنيه من «التضامن» مساعدة فورية لكل أسرة متوفى في حادث القوصية - أخبار كلمتك

5 آلاف جنيه من «التضامن» مساعدة فورية لكل أسرة متوفى في حادث القوصية - أخبار كلمتك

"الرقابة على الصادرات": دعم مجتمع التجارة والاستثمار للتحول إلى الاقتصاد الأخضر - أخبار كلمتك

"الرقابة على الصادرات": دعم مجتمع التجارة والاستثمار للتحول إلى الاقتصاد الأخضر - أخبار كلمتك

"ذا بيست"، إيمليانو مارتينيز أفضل حارس مرمى في عام 2024 - أخبار كلمتك

"ذا بيست"، إيمليانو مارتينيز أفضل حارس مرمى في عام 2024 - أخبار كلمتك

جوائز ذا بيست، كارلو أنشيلوتي أفضل مدير فني في عام 2024 - أخبار كلمتك

جوائز ذا بيست، كارلو أنشيلوتي أفضل مدير فني في عام 2024 - أخبار كلمتك

جوائز ذا بيست، هالاند يقود التشكيل المثالي لعام 2024 - أخبار كلمتك

جوائز ذا بيست، هالاند يقود التشكيل المثالي لعام 2024 - أخبار كلمتك

"ذا بيست"، فيفا تمنح جائزة الجمهور لطفل فاسكو دي جاما البرازيلي - أخبار كلمتك

"ذا بيست"، فيفا تمنح جائزة الجمهور لطفل فاسكو دي جاما البرازيلي - أخبار كلمتك

جوائز ذا بيست، فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2024 - أخبار كلمتك

جوائز ذا بيست، فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2024 - أخبار كلمتك

مندوبة أمريكا في مجلس الأمن: ندعم بشكل كامل القيادة السياسية في سوريا - أخبار كلمتك

مندوبة أمريكا في مجلس الأمن: ندعم بشكل كامل القيادة السياسية في سوريا - أخبار كلمتك

قائد الجيش الأوغندي يهدد بشن حرب على السودان واحتلال الخرطوم - أخبار كلمتك

قائد الجيش الأوغندي يهدد بشن حرب على السودان واحتلال الخرطوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الحكومة الشرعية تعري مليشيا الحوثي وتكشف هذا الأمر الذي لم تشهده البشرية منذ الحرب العالمية الثانية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الحكومة الشرعية تعري مليشيا الحوثي وتكشف هذا الأمر الذي لم تشهده البشرية منذ الحرب العالمية الثانية - أخبار كلمتك

الحكومة الشرعية تعري مليشيا الحوثي وتكشف هذا الأمر الذي لم تشهده البشرية منذ الحرب العالمية الثانية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 08:12 مساءً - كلمتك: خاص

 


صرح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني بشأن جرائم مليشيا الحوثي بحق اليمنيين

وقال الوزير الارياني في تصريح الليلة:
ارتكبت المليشيا جرائم اختطاف وإخفاء قسري طالت عشرات الآلاف من اليمنيين، بينهم سياسيون، صحفيون، أكاديميون، وناشطون، فضلاً عن النساء والأطفال، ومارست ضدهم أبشع الانتهاكات من احتجاز تعسفي، وتعذيب نفسي وجسدي، وصولاً إلى القتل البطيء، وجرى ابتزازهم وتهديد أسرهم، ومنعوا من أبسط حقوقهم الإنسانية في محاولة لتدمير كل مقاومة أو محاولة للتغيير

وأكد الوزير الارياني عن اختطاف مليشيا الحوثي الآلاف من النساء من منازلهن، أماكن عملهن، وحتى الشوارع العامة، وألقت بهن في سجون ومعتقلات سرية حيث لاقين صنوفا من التعذيب والابتزاز، فضلاً عن التحرش والاعتداء الجنسي، على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي

موضحاً عن استمرار مليشيا الحوثي في استدراج الأطفال إلى معسكرات الموت، حيث حولت المدارس إلى معسكرات قتالية، وفصول الدراسة إلى ساحات لتدريب الأطفال على استخدام الأسلحة وتعبئتهم بأفكار طائفية متطرفة، في أكبر عملية تجنيد قسري في التاريخ الحديث

وكشف الإرياني انه من خلال زرع الألغام، التي لم تشهد البشرية مثلها منذ الحرب العالمية الثانية، حولت مليشيا الحوثي المدن والقرى إلى حقول موت، تلك الألغام التي تم زراعتها بشكل عشوائي في المنازل، المدارس، الأسواق، الطرق، وفي كل مكان ممكن، تسببت في مقتل وجرح الآلاف من الأبرياء وتركهم باعاقات دائمة

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

عاجل:طائرات حربية تقوم بهذا الامر استعدادا لتوجيه ضربة عسكرية في اليمن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق