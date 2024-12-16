مراسل الجزيرة يتحدث عن امر غير مألوف قامت به أمريكا بشأن اليمن - أخبار كلمتك

قال احمد الشلفي:خلال ٢٤ ساعة، الماضية نشرت سفارة أمريكا باليمن عبر حسابها على منصة X تصريخات أشارت فيها إلى لقاء جمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية.

‏السفارة ذكرت أن الاجتماع ناقش ما وصفته بـ”عدوان الحوثي على اليمن”.

واضاف:‏في السياق نفسه، وبعد ساعات، نشرت السفارة صورة تجمع الفريق محمود الصبيحي بالسفير الأمريكي، مشيرة إلى أن اللقاء تناول أيضًا (مواجهة الحوثيين في اليمن).

واختتم:‏، هذا النوع من التصريحات والمصطلحات يبدو غير مألوف من الجانب الأمريكي، حيث تُستخدم كلمات ومفاهيم تحمل دلالات واضحة وربما رسائل رمزية. فهل يمكن أن يكون هذا مؤشرًا على تغييرات أو تحركات قادمة لمواجهة الحوثيين؟ ‏بالتأكيد، المصطلحات التي يختارها الأمريكيون ليست عشوائية، بل تحمل دلالات تستحق التوقف عندها.

‏فما القادم؟