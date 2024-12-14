اعلامي عسكري يكشف تفاصيل صادمة بشان استهداف الحوثيين لهذا الدولة - أخبار كلمتك

قال الاعلامي راشد معروف:يحيى سريع هذه الأيام يخرط ولا يبالي، يعلن أنه قصفوا مواقع حساسة ولا أحد يدري وين هذا المواقع، يااخي اسرlئيل كلها صفارات إنذار إذا مر طير في الاجواء تصيح الصفارات ويدري الصغير والكبير بالحدث، وحتى اذا ما نشر الإعلام الحكومي الخبر تنشره المواقع الإخبارية المستقلة أو إعلام المعارضة، يعني عندهم حرية الصحافة مايقدر الجيش يخفي شيء عن الإعلام

واضاف:كل هذا ويطلع سريع يصرح بيانن صادرن، قصفنا بالطائرات المسيرة مواقع حساسة للعدو، يااخي أرحمونا كل شيء بالعقل، يوم كنتوا صحيح تحاولون تقصفون، بعض المواقع كان العالم كله يدري والعدو يصرح ويعلن ويهدد ويرد عليكم.

واختتم: وشفنا ماحصل للحديدة، وبعد ضربة الحديدة تغيرت المعادلة وأرعبكم العدو ولم يتجرأ أحد منكم بقصف إسرlئيل منذ ذلك الحين لليوم وكل ما يعلن من بيانن صادرن، هو فقط للإستهلاك الإعلامي، ومحاولة الخروج بما الوجه من هذه الورطة 7ذا من الأخير خلينا واضحين معكم ما يعجبني اللف والدوران، لاتفكرون بأن كذبكم بايمشي على الجميع لا والله ما يمشي غير على المقفلين من الشعب.

ذا من الأخير خلينا واضحين معكم ما يعجبني اللف والدوران، لاتفكرون بأن كذبكم بايمشي على الجميع لا والله ما يمشي غير على المقفلين من الشعب.