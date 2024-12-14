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إعلان الحكم الذاتي في جزيرة سقطرى ومسؤول إماراتي يعلن موقفه - أخبار كلمتك

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إعلان الحكم الذاتي في جزيرة سقطرى ومسؤول إماراتي يعلن موقفه - أخبار كلمتك

إعلان الحكم الذاتي في جزيرة سقطرى ومسؤول إماراتي يعلن موقفه - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 14 ديسمبر 2024 06:37 صباحاً - كلمتك/

أعلن مكون المجلس الوطني لأبناء سقطرى الحكم الذاتي في جزيرة سقطرى اليمنية، ومسؤول إماراتي يرحب بالخطوة.

وجاء في بيان صادر عن المجلس ، الموالي للانتقالي، "إعلان الحكم الذاتي في أرخبيل سقطرى كامل الصلاحيات وفقا لبعدها".

ودعا البيان السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية مباركتهم هذا الخيار. كما دعا المكونات السياسية والوطنية تأييدهم هذا القرار.

البيان الصادر عن هذا المكون الذي يديره شخص يدعى "علي عيسى بن عفرار"، ويحمل الجنسية الإماراتية، طالب المجتمع الدولي والسعودية والإمارات للوقوف معه.

من جانبه، رحب عبدالخالق عبدالله المسؤول المقرب من محمد بن زايد، ومستشاره سابقا بهذا الإعلان الذي يعتقد بأنه جاء بدعم من قبلهم.

وقال المسؤول الإماراتي في تدوينة شارك فيها نسخة البيان على منصة إكس: "خطوة تاريخية مباركة وفي الاتجاه الصحيح مع التمنيات ل‎سقطرى الحكم الذاتي..".

وسبق أن ظهر "علي عيسى بن عفرار"، مطلع دسيمبر الجاري، في فيديو، وهو يحتفل باليوم الوطني للإمارات، ويتحدث عن تحويل الجزيرة لإمارة ثامنة تابعة للإمارات.
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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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