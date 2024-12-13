عاجل:الحكومة الشرعية ترد على زعيم مليشيا الحوثي وتتحدث عن مفاجآت - أخبار كلمتك



رد وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني على خطاب زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية الأخير



وقال الوزير الارياني في تصريح الليلة:

‏خطاب عبدالملك الحوثي الأخير كان محاولة بائسة لترهيب اليمنيين، في محاولة لتصوير ميليشياته الإيرانية كقوة لا تُقهر.

لكن دعونا نستذكر التاريخ القريب: ألم يردد حسن نصر الله، زعيم ميليشيا حزب الله، نفس الكلمات والوعيد؟

أين هو اليوم؟

وأين تلك “القوة العظيمة” التي وعد بها؟



وتابع الوزير الارياني بالقول:

إن ما يمر به الحوثي اليوم هو مجرد صدى لما مر به نصر الله وغيره من زعماء الميليشيات المدعومة من إيران.

وأكد الوزير الارياني بالقول:

الأيام حبلى بالمفاجآت السارة، ولن يكون مصير ميليشيا الحوثي مختلفًا.

المستقبل يحمل النصر لأبناء اليمن الشرفاء، الذين يرفضون الظلم والطغيان، ويعملون لإعادة وطنهم حرًا مستقلًا خاليًا من النفوذ الإيراني التخريبي.

وطننا ينتظرنا جميعًا، وسواعد أبنائه ستعيد له مجده ومكانته.

مختتما تصريحه قائلاً:

كونوا على يقين أن الإرادة الصادقة للشعوب هي الأقوى، وأن الظلم مهما طغى، زائل لا محالة.