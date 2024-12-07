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صحفي مقرب من الرئيس صالح يتحدث عن الطريقة التي تحرر بها الجنوب من مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

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صحفي مقرب من الرئيس صالح يتحدث عن الطريقة التي تحرر بها الجنوب من مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

صحفي مقرب من الرئيس صالح يتحدث عن الطريقة التي تحرر بها الجنوب من مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 7 ديسمبر 2024 08:28 مساءً - كلمتك: خاص

 


تحدث الصحفي نبيل الصوفي المقرب من الرئيس اليمني السابق (الراحل) علي صالح   عن عملية تحرير الجنوب من مليشيا الحوثي

وقال الصوفي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏تنتصر القضايا، بالنازح المهجر عن بيته.
هكذا تحرر الجنوب، كل مقاتل دافع عن بيته.
شمالا، اساءت ادارة المعركة للنازحين الذين كانوا يشمون رائحة منازلهم وهم في نهم، وقطعت استوكهلم انفاس اهل الحديدة النازحين..

وتابع بالقول:
وستنتظر تعز واب وذمار وصنعاء وعمران وصعده وريمه وحجة، معارك النازح الذي يشعر بالتشرد حين يكون هو حجر المعركة، وليس الباحثين عن الظروف الافضل للسلطة والحياة، محترفي الفرص متملقي الامكانيات

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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