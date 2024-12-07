صحفي مقرب من الرئيس صالح يتحدث عن الطريقة التي تحرر بها الجنوب من مليشيا الحوثي - أخبار كلمتك



تحدث الصحفي نبيل الصوفي المقرب من الرئيس اليمني السابق (الراحل) علي صالح عن عملية تحرير الجنوب من مليشيا الحوثي

وقال الصوفي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏تنتصر القضايا، بالنازح المهجر عن بيته.

هكذا تحرر الجنوب، كل مقاتل دافع عن بيته.

شمالا، اساءت ادارة المعركة للنازحين الذين كانوا يشمون رائحة منازلهم وهم في نهم، وقطعت استوكهلم انفاس اهل الحديدة النازحين..

وتابع بالقول:

وستنتظر تعز واب وذمار وصنعاء وعمران وصعده وريمه وحجة، معارك النازح الذي يشعر بالتشرد حين يكون هو حجر المعركة، وليس الباحثين عن الظروف الافضل للسلطة والحياة، محترفي الفرص متملقي الامكانيات