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الاعلان عن تاجيل الانتخابات عقب وفاة المسوول المالي - أخبار كلمتك

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الاعلان عن تاجيل الانتخابات عقب وفاة المسوول المالي - أخبار كلمتك

الاعلان عن تاجيل الانتخابات عقب وفاة المسوول المالي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:41 مساءً - كلمتك/خاص:

أصدرت الأمانة العامة للاتحاد اليمني لكرة القدم تعميماً برقم (379) لسنة 2024م بخصوص تعديل موعد الاجتماع الانتخابي للاتحاد اليمني لكرة القدم الذي كان من المقرر انعقاده بتاريخ 30 نوفمبر 2024م إلى التاسع من ديسمبر 2024م.

وأشار التعميم إلى أن تأجيل الاجتماع بسبب وفاة المسؤول المالي السابق للاتحاد الأخ محمد الطويل ، ولعدم اكتمال تجهيز التقرير المالي الختامي والذي يجب عرضه على الجمعية العمومية في الاجتماع الانتخابي.

وأوضح التعميم أن التأجيل تم بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والاتحاد الآسيوي لكرة القدم AFC ، ليصبح الموعد الجديد لعقد الاجتماع الانتخابي للاتحاد بتاريخ 9 ديسمبر 2024م في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد التعميم أنه سيتم إجراء كافة الترتيبات اللوجستية للاجتماع.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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