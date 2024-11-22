الاعلان عن تاجيل الانتخابات عقب وفاة المسوول المالي - أخبار كلمتك

أصدرت الأمانة العامة للاتحاد اليمني لكرة القدم تعميماً برقم (379) لسنة 2024م بخصوص تعديل موعد الاجتماع الانتخابي للاتحاد اليمني لكرة القدم الذي كان من المقرر انعقاده بتاريخ 30 نوفمبر 2024م إلى التاسع من ديسمبر 2024م.

وأشار التعميم إلى أن تأجيل الاجتماع بسبب وفاة المسؤول المالي السابق للاتحاد الأخ محمد الطويل ، ولعدم اكتمال تجهيز التقرير المالي الختامي والذي يجب عرضه على الجمعية العمومية في الاجتماع الانتخابي.

وأوضح التعميم أن التأجيل تم بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والاتحاد الآسيوي لكرة القدم AFC ، ليصبح الموعد الجديد لعقد الاجتماع الانتخابي للاتحاد بتاريخ 9 ديسمبر 2024م في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد التعميم أنه سيتم إجراء كافة الترتيبات اللوجستية للاجتماع.