بقرار لمجلس الإدارة ومجلس الشرف الأعلى .. الصيادي نائبا لرئيس مجلس الشرف الأعلى للنادي الأهلي - أخبار كلمتك

أعلن رئيس بعثة النادي الأهلي الأستاذ حمود النقيب عن تعيين مجلسي الإدارة والشرف الأعلى، الأستاذ هاني الصيادي نائبا لرئيس مجلس الشرف ومنحه بطاقة العضوية في النادي الأهلي بصنعاء.

جاء ذلك خلال مأدبة عشاء أقامها الصيادي مساء الجمعة، على شرف بعثة النادي الأهلي المتواجدة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا للقاء ظفار العماني الأربعاء المقبل في دوري أبطال الخليج للأندية.

وخلال المأدبة أثنى النقيب ومساعد المسؤول الرياضي الكابتن عادل السالمي ومدرب الفريق الكابتن إدريس المرابط وقائد الفريق وحيد الخياط، على دور الصيادي في انجاح المعسكر وتكفله بالإستضافة في موقف يعكس مساندته ودعمه للشباب والرياضيين عامة والأهلي خاصة كونه ممثل اليمن في المحفل الخليجي.

وعبروا عن سعادتهم بالاحتفاء والاهتمام الذي لاقاه الفريق منذ انطلاق المعسكر وتوفير الظروف الملائمة والتي ساهمت في رفع الجاهزية الفنية والمعنوية .. مقدرين الجهود الكبيرة للأستاذ هاني الذي أولى البعثة الرعاية والدعم ومتابعته لأحوال البعثة.

ونقلوا للصيادي تحايا مجلسي الإدارة والشرف الأعلى وكافة منتسبي وجماهير وعشاق النادي الأهلي .. مثمنين دور وجهود منسق المعسكر التدريبي الصحفي بشير سنان.

بدوره رحب رجل الأعمال الأستاذ هاني الصيادي ببعثة النادي الأهلي، مؤكدا على أهمية دعم ومساندة الفريق في مشواره الخليجي كأقل واجب، بما يسهم في تقديم أداء مشرف خلال ماتبقى من المنافسات والظهور المثالي في لقاء ظفار العماني.

وأشار الصيادي إلى أن مبادرته أتت بعد تنسيق مسبق قبيل الترشح لانتخابات اتحاد القدم ولم تكن من باب الدعاية الانتخابية .. معبرا عن الأمل في تشريف الأهلي للوطن والاستفادة الكبيرة من المعسكر التدريبي.

وفي ختام كلمته، قدم الصيادي مكافأة تحفيزية للفريق قدرها أربعة ملايين ونصف مليون ريال يمني.

عقب ذلك كرمت بعثة النادي الأهلي نائب رئيس مجلس الشرف الأعلى الأستاذ هاني الصيادي بدرع النادي نظير دوره ودعمه الكبير للبعثة واستضافتهم وتوفير الاحتياجات والمتطلبات، كما تم منحه قميص النادي ممهور بتوقيعات الجهازين الفني والإداري.

حضر المأدبة والتكريم لاعب الأهلي والمنتخبات الوطنية سابقا والمحاضر الآسيوي الكابتن عبد الرحمن سعيد