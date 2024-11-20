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وساطة تنهي حادثة قيام شاب بصنعاء بنشر صور زوجته - أخبار كلمتك

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وساطة تنهي حادثة قيام شاب بصنعاء بنشر صور زوجته - أخبار كلمتك

وساطة تنهي حادثة قيام شاب بصنعاء بنشر صور زوجته - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:18 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الاعلامي راشد معروف:بعد الإجتماع بين الواسطة من أبناء البيضاء مع الواسطة من أبناء صنعاء وذمار وريمة والكثير شارك بهذا الصلح، تم التوصل إلى صلح يرضي الجميع، وهو كالتالي قامت الواسطة المكلفة من طرفنا  بالتفاوض بالنيابة عن البنت بإستلام جوال المتهم عيسى صالح، وحذف كل الصور وفرمتة الجهاز والتأكد من عدم وجود اي صور للبنت في الجهاز وبما ان الجهاز جديد وسعره غالي وتكسيره يعتبر تبذير وخسارة لا داعي لها قررت الواسطة إعادة الجوال لصاحبه بعد التأكد من حذف كل البيانات.
واضاف: ثم قام الولد بتسجيل فيديو اعتذر فيه للبنت وأهلها وهو نادم كل الندم على ماقام به من نشر للصور ووضح للواسطة بأنه  لم يكن يتعمد النشر والتشهير بالصور وقام بتغطية الوجه كامل بملصق وحاول نشرها على صفحة جديدة وفارغة من اي متابعين وأضاف فقط أقارب البنت في محاولة منه للضغط عليهم بدفع فلوسه، ولم يكن ينوي الإبتزاز ونتيجة لهذا الخطأ الذي ارتكبه وافق على التنازل عن اي مطالب او فلوس له رغم مظلوميته بحسب قوله الا ان الخطأ الذي ارتكبه جعله يندم ويتنازل عن مطالبه وقدم الإعتذار والإلتزام بأنه يتحمل كافة المسؤولية في حال تسربت اي صور في المستقبل، وتم إرسال الفيديو لي.

واختتم:وبعد الإطلاع على الفيديو والتفاصيل التي قدمتها الواسطة وعلى موجبها كتبنا هذا التوضيح بأنه قبلنا الصلح بالنيابة عن البنت وأهلها لانهم فوضوني بذلك وبهذا نكون اغلقنا هذه القضية واتمنى من الجميع عدم الإتصالات على رقم الولد او محاولة أذيته بشيء، او نشر وتداول المنشور الذي تم التشهير به فيه وقد تم حذفه وأي احد تداوله نتمنى ان يحذفه  وإنهاء كل شيء بعد هذا البيان ونسأل الله الهداية للجميع، وان  يصلح الله البلاد والعباد، وشكرا لكل من تعاون او تضامن او سعى للصلح الف الف شكر للجميع.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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