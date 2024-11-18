تنبيه هام للمسافرين اليمنيين صوب السعودية - أخبار كلمتك

وجه مصدر رسالة تنييه للأخوة اليمنيين المسافرين إلى المملكة العربية السعودية

وطالب المصدر من المسافرين عدم أخذ هذه الأدوية الموضحة أدناه:

*فقد تم سجن بعض المسافرين بسببها*

librax tab ليبراكس اقراص

Biralex tab بيرالكس اقراص

Klarix tabكيلاركس اقراص

Asia brex اسيا بركس

lambtrol لامبيترول

libricol ليبريكول

Dianixit ديانيكست

Rafa dixit رفا ديكست

وكذلك الأصناف التي تتشابه معها وهي كثيرة جداً .

مطالباً بعرض العلاج على طبيب أو صيدلي قبل السفر إذا كان من الأصناف التي تتشابه مع هذه الأصناف او اخذ وصفة طبية مختمه من المستشفى والطبيب