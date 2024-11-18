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تنبيه هام للمسافرين اليمنيين صوب السعودية - أخبار كلمتك

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تنبيه هام للمسافرين اليمنيين صوب السعودية - أخبار كلمتك

تنبيه هام للمسافرين اليمنيين صوب السعودية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:57 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

وجه مصدر رسالة تنييه للأخوة اليمنيين المسافرين إلى المملكة العربية السعودية

وطالب المصدر من المسافرين عدم أخذ هذه الأدوية الموضحة أدناه: 
*فقد تم سجن بعض المسافرين بسببها*

librax  tab      ليبراكس اقراص
Biralex tab بيرالكس اقراص 
Klarix tabكيلاركس اقراص 
Asia brex اسيا بركس
lambtrol لامبيترول 
libricol ليبريكول 
Dianixit ديانيكست 
Rafa dixit رفا ديكست
 وكذلك الأصناف التي تتشابه معها  وهي كثيرة جداً .

مطالباً بعرض العلاج على طبيب أو صيدلي قبل السفر  إذا كان من الأصناف التي تتشابه مع هذه الأصناف او اخذ وصفة طبية مختمه من المستشفى والطبيب

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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