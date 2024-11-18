تنبيه هام للمسافرين اليمنيين صوب السعودية - أخبار كلمتك

وجه مصدر رسالة تنييه للأخوة اليمنيين المسافرين إلى المملكة العربية السعودية
وطالب المصدر من المسافرين عدم أخذ هذه الأدوية الموضحة أدناه:
*فقد تم سجن بعض المسافرين بسببها*
librax tab ليبراكس اقراص
Biralex tab بيرالكس اقراص
Klarix tabكيلاركس اقراص
Asia brex اسيا بركس
lambtrol لامبيترول
libricol ليبريكول
Dianixit ديانيكست
Rafa dixit رفا ديكست
وكذلك الأصناف التي تتشابه معها وهي كثيرة جداً .
مطالباً بعرض العلاج على طبيب أو صيدلي قبل السفر إذا كان من الأصناف التي تتشابه مع هذه الأصناف او اخذ وصفة طبية مختمه من المستشفى والطبيب
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