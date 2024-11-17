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لاول مرة نجاح زراعة البطاط بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

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لاول مرة نجاح زراعة البطاط بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

لاول مرة نجاح زراعة البطاط بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:43 صباحاً - كلمتك/خاص:

افاد مواطنون عن تمكن مزارعون من زراعة البطاط في منطقة سباح بيافع محافظة ابين.
وبحسب مواطنون فان تجربة زراعة البطاط نجحت حيث يتوقع بان تتم عملية زراعة البطاط بكميات كبيرة ليتم توزيعها على الاسواق المحلية.
وسيساهم ذلك بتخفيض اسعار البطاط التي تاتي من عند الحوثيين وباسعار باهضة 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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