افاد مواطنون عن تمكن مزارعون من زراعة البطاط في منطقة سباح بيافع محافظة ابين.
وبحسب مواطنون فان تجربة زراعة البطاط نجحت حيث يتوقع بان تتم عملية زراعة البطاط بكميات كبيرة ليتم توزيعها على الاسواق المحلية.
وسيساهم ذلك بتخفيض اسعار البطاط التي تاتي من عند الحوثيين وباسعار باهضة
لاول مرة نجاح زراعة البطاط بهذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:43 صباحاً - كلمتك/خاص:
افاد مواطنون عن تمكن مزارعون من زراعة البطاط في منطقة سباح بيافع محافظة ابين.
افاد مواطنون عن تمكن مزارعون من زراعة البطاط في منطقة سباح بيافع محافظة ابين.
0 تعليق