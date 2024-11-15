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انتهاء اهم الخطوط بتعز قبل تسليم مشروع السفلتة - أخبار كلمتك

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انتهاء اهم الخطوط بتعز قبل تسليم مشروع السفلتة - أخبار كلمتك

انتهاء اهم الخطوط بتعز قبل تسليم مشروع السفلتة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:27 مساءً - كلمتك: خاص

 

 


أكدت مصادر ان خط الضباب بمحافظة تعز انتهى قبل تسليم مشروع السفلتة

واوضحت المصادر بأن وزارة الأشغال وصندوق صيانة الطرق بـ عدن قاما بإنزال لجان لتفقد العمل ووجدت أن هناك ملاحظات كثيرة وألزمت المقاولين بالإصلاح


موضحاً انه لا يزال المشروع بعهدة المقاولين ولم يتم استلام المشروع منهم.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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