انتشار خدمة ستارلينك في هذه المحافظة الجنوبية - أخبار كلمتك



خلال الأشهر الثلاثة الماضية شهدت البلاد خطوة هامة في مجال التكنولوجيا والاتصالات مع انتشار خدمة ستارلينك والتي بدأت في الوصول إلى العديد من المناطق والقرى لتصبح بديلًا أساسيًا للإنترنت التقليدي ..

وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تشمل ضعف بالبُنية التّحتيّة للاتصالات وصعوبة الوصول إلى الإنترنت في العديد من المناطق النائية جاء هذه الخدمة لتكون الحل المبتكر لاتصال المواطنين بالعالم الخارجي ..

المؤسسة العامة للاتصالات بصنعاء قامت خلال الفترات السّابقة باطلاق خدمة ألياف ضوئية GPon ( الفايبر ) بسرعات عالية تصل إلى 100 ميجابت وبسبب تماطل الإدارة المسؤولة عن هذه الخدمة وبالتحديد في ساحل حضرموت عزفت الكثير من المؤسسات والشركات الكبيرة التي كانت تنوي الاشتراك عبر هذه الخدمة واللجوء إلى الخدمة البديلة ( ستارلينك ) التي تعتبر خدمة ذات جودة عالية وجدوى اقتصادية جيدة ..

وبسبب التأخير الكبير والمماطلة في إدخال هذه الخدمة قامت بعض المؤسسات والشركات بساحل حضرموت بمخاطبة الإدارة العامة للمؤسسة بصنعاء بارجاع المبالغ التي تم دفعها مقدمًا لإدخال الخدمة كونها قد مر على دفع جميع الرّسوم أشهر كثيرة والبعض منها قد تجاوزت الـ 10أشهر بل وحتى العام الكامل وأكثر ..

وبسبب هذه المماطلات أصبحت خدمة ستارلينك في تزايد مستمر وبصورة كبيرة جدًا بساحل حضرموت حيث بلغ عدد محطات خدمة ستارلينك بمدينة المكلا فقط أكثر من 500 محطة مفعّلة وأكثر من 2400 محطة على مستوى محافظة حضرموت وأكثر من 11 ألف محطة مفعّلة بالمحافظات الشّرعية ..

مؤخرًا قامت بعض الدول العربية باعطاء تراخيص عمل لشركة سبيس إكس التي تمتلك خدمة ستارلينك بمافيهم

دولة قطر وقبلها سلطنة عمان التي أعطت الأخيرة خدمة ستارلينك التراخيص اللازمة والقانونية لبيع الخدمة على أراضيها وإنشاء محطّة أرضية ( بوابة ) بشأنها ستقوم بتعزز جودة الخدمة بصورة كبيرة جدًا وبالتحديد بلادنا بسبب قرب المحطة المغذية للأقمار الصناعية ..

على الإدارة العامة للمؤسسة العامة للإتصالات بصنعاء النظر في آلية للعمل وإعادة النّظر في ملفات وطلبات خدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية عبر فرعهم ( الإنشاءات ) مالم فإن المئات من الطلبات سيتم سحبها أسوة بالشركات الثلاث التي قامت قبل أسابيع بمخاطبة الإدارة العامة لاسترجاع المبالغ التي قد تم دفعها لإدخال خدمة الفايبر لها والاكتفاء بإدخال خدمة ستار ينك كبدير جيد لها والتي أصبحت الخيار البديل والأرخص والاقتصادي لجميع العملاء ..

من محمد بايزيد