ظهور جديد للمخلافي برفقة رئيس الإتحاد الأوروبي - أخبار كلمتك

التقى رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية الشيخ حمود سعيد المخلافي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السيد غابرييل مونويرا فينيالس ونائبه لويس بيونو.

وأشاد الشيخ المخلافي بجهود الاتحاد الأوروبي في دعم الحكومة الشرعية وجهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وحرص دول الإتحاد الأوروبي على السلام في اليمن.

وأكد رئيس المجلس على ضرورة إنهاء معاناة اليمنيين ، مطالباً بالمزيد من الدعم الإنساني المُقدم لبلادنا لانتشال الوضع الاقتصادي ومساعدة الحكومة على تحمّل مسؤولياتها تجاه المواطنين.

وعبر الشيخ المخلافي عن إدانته للاعتداءات المتكررة والانتهاكات والاعتقالات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية في اليمن.

من جانبه أطلع رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي ونائبه على نشاطات المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في الجوانب الجماهيرية والسياسية والإنسانية وحضوره الشعبي على مستوى محافظات الجمهورية.

وأبدى رئيس البعثة اهتمامه البالغ بنشاط رئيس المجلس الأعلى والأدوار التي يقوم بها في شتى الجوانب من أجل التخفيف من أعباء الحرب.

كما تطرق رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي ونائبه إلى الوضع الأمني المعقد في البحر الأحمر ومهاجمة الحوثيين للملاحة الدولية، وتعطيل الطرق البحرية الحيوية .