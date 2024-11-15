مشاهير العرب - وفاة والة المخرج معتز حسام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وفاة والة المخرج معتز حسام - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:06 - سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:06 - سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق - أخبار كلمتك

درجة الحرارة 7 على هذه المنطقة.. «الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس السبت 16 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

درجة الحرارة 7 على هذه المنطقة.. «الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس السبت 16 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

المعماريين العرب تناقش دور التنمية المستدامة في العمارة المعاصرة ببغداد غدا - أخبار كلمتك

المعماريين العرب تناقش دور التنمية المستدامة في العمارة المعاصرة ببغداد غدا - أخبار كلمتك

اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي يتعاون مع "جيمناي أفريقيا" لأول مرة ضمن فعاليات أيام الصناعة - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي يتعاون مع "جيمناي أفريقيا" لأول مرة ضمن فعاليات أيام الصناعة - أخبار كلمتك

الجنيه الذهب يفقد أكثر من 1500 جنيه الأسبوع الجاري - أخبار كلمتك

الجنيه الذهب يفقد أكثر من 1500 جنيه الأسبوع الجاري - أخبار كلمتك

يويفا يعاقب فرنسا والكيان الصهيوني بسبب أحداث مباراة المنتخبين - أخبار كلمتك

يويفا يعاقب فرنسا والكيان الصهيوني بسبب أحداث مباراة المنتخبين - أخبار كلمتك

قبل مواجهة كاب فيردي، مشوار منتخب مصر بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا - أخبار كلمتك

قبل مواجهة كاب فيردي، مشوار منتخب مصر بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا - أخبار كلمتك

تعرف على درجات الحرارة بالعاصمة برايا قبل مباراة مصر وكاب فيردي - أخبار كلمتك

تعرف على درجات الحرارة بالعاصمة برايا قبل مباراة مصر وكاب فيردي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

ظهور جديد للمخلافي برفقة رئيس الإتحاد الأوروبي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ظهور جديد للمخلافي برفقة رئيس الإتحاد الأوروبي - أخبار كلمتك

ظهور جديد للمخلافي برفقة رئيس الإتحاد الأوروبي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 02:33 مساءً - كلمتك/خاص:

التقى رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية الشيخ حمود سعيد المخلافي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السيد غابرييل مونويرا فينيالس ونائبه لويس بيونو.

وأشاد الشيخ المخلافي بجهود الاتحاد الأوروبي في دعم الحكومة الشرعية وجهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وحرص دول الإتحاد الأوروبي على السلام في اليمن.

وأكد رئيس المجلس على ضرورة إنهاء معاناة اليمنيين ، مطالباً بالمزيد من الدعم الإنساني المُقدم لبلادنا لانتشال الوضع الاقتصادي ومساعدة الحكومة على تحمّل مسؤولياتها تجاه المواطنين.

وعبر الشيخ المخلافي عن إدانته للاعتداءات المتكررة والانتهاكات والاعتقالات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية في اليمن.

من جانبه أطلع رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي ونائبه على نشاطات المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في الجوانب الجماهيرية والسياسية والإنسانية وحضوره الشعبي على مستوى محافظات الجمهورية.

وأبدى رئيس البعثة اهتمامه البالغ بنشاط رئيس المجلس الأعلى والأدوار التي يقوم بها في شتى الجوانب من أجل التخفيف من أعباء الحرب.

كما تطرق رئيس بعثة  الإتحاد الأوروبي ونائبه إلى الوضع الأمني المعقد في البحر الأحمر ومهاجمة الحوثيين للملاحة الدولية، وتعطيل الطرق البحرية الحيوية .

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرويشان:تغييرات جذرية كبيرة قادمة بصنعاء بهذا الموعد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق