محافظ الحديدة يفتتح مشروع جديد في مدينة الخوخة - أخبار كلمتك

افتتح محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر، اليوم، مشروع رصف وتوسعة شارع الشهداء في السوق القديم بمدينة الخوخة العاصمة الإدارية المؤقتة للمحافظة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المواطنين.

وأكد المحافظ، ان المشروع يعد خطوة هامة في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.