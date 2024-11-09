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محافظ الحديدة يفتتح مشروع جديد في مدينة الخوخة - أخبار كلمتك

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محافظ الحديدة يفتتح مشروع جديد في مدينة الخوخة - أخبار كلمتك

محافظ الحديدة يفتتح مشروع جديد في مدينة الخوخة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 9 نوفمبر 2024 01:51 مساءً - كلمتك/ خاص

افتتح محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر، اليوم، مشروع رصف وتوسعة شارع الشهداء في السوق القديم بمدينة الخوخة العاصمة الإدارية المؤقتة للمحافظة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المواطنين.

وأكد المحافظ، ان المشروع يعد خطوة هامة في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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