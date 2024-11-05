وفد كاك بنك يلتقي بمؤسسات مالية دولية وإقليمية على هامش مشاركته بالمؤتمر السنوي التاسع عشر بالبحرين - أخبار كلمتك

التقى وفد بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) ممثلا بالأستاذ رفيق القباطي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفية والأستاذ فواز بن شعيب نائب الرئيس التنفيذي للقطاع الإسلامي بمعالي الشيخ إبراهيم خليفة آل خليفة رئيس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية والأستاذ عمر الأنصاري أمين عام الهيئة، خلال المؤتمر السنوي التاسع عشر المقام بالبحرين للفترة من 3 الى 4 نوفمبر 2024 وشاركت فيه معظم البنوك المركزية والمصارف الإسلامية للعالم العربي والإسلامي والجهات الإقليمية ذات العلاقة.

كما التقى وفد كاك بنك أيضا بالدكتور/ سامي السويلم، المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية وجرى خلال اللقاء التفاهم على الخطوات اللازمة للتعاون المشترك فى المجالات المصرفية المختلفة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات البنك مع كل المؤسسات المالية والمصرفية والتشريعية الإقليمية والدولية وضمان حضور فعال للبنك بالعاصمة البحرينية المنامة وفق خطة البنك الاستراتيجية فى مواكبة آخر التطورات فى الصيرفة الإسلامية وتعزيز الحضور الفعال والاستفادة من الفرص المتاحة وتجارب الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال الصيرفة الإسلامية وتطبيق المعايير الدولية المنظمة للعمل المصرفي الإسلامي.