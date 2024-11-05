افاد فلكيون عن حدث نادر بسماء اليمن مساء اليوم.
وقال فلكيون:ظاهرة فلكية ستظهر في سماء اليمن في الجهة الغربية بعد غروب الشمس مباشرة هذا اليوم الثلاثاء.
واضافوا:( القمر سيقترن مع كوكب الزهرة ) يمكن مشاهدته بالعين المجردة مما يشكل مشهداً فلكياً مذهل ترقب هذه اللحظة لرؤية هذا المشهد الجميل...
حدث فريد ونادر في اليمن مساء اليوم - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:28 مساءً - كلمتك/خاص:
افاد فلكيون عن حدث نادر بسماء اليمن مساء اليوم.
افاد فلكيون عن حدث نادر بسماء اليمن مساء اليوم.
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