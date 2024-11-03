الكشف عن حقيقة زيادة اسعار المشتقات النفطية وسبب الازمة - أخبار كلمتك

صرح مصدر إعلامي مسوؤل داخل شركة النفط اليمنية فرع مأرب اليوم الأحد الموافق 2024/11/3م أنه لاصحة لما يتم تداوله ونشره في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة في أسعار المشتقات النفطية وأن هذه الأخبار غير صحيحة والمقصود منها تشويه سمعة الشركة ودورها في تموين وخدمة المواطنين.



وأهابت الشركة بالأخوه المواطنين أخذ الاخبار من مصادرها الرسمية.

كما أوضح المصدر أن سبب النقص في تموين بعض المحطات ناتج عن قلة الكميات من المصافي ولذا لزم النشر والتنويه.



يذكر أن الشركة أوجدت نظام إلكتروني جديد لأول مرة في اليمن منذ عام 2019، وأصبحت كل الخطوات موثقة حيث يتم مراقبة العمل كله من بداية وصول الناقلة المحطة حتى التفريغ في الخزانات وهناك مراقبين في الشركة لهذه المهمة .