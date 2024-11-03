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الكشف عن حقيقة زيادة اسعار المشتقات النفطية وسبب الازمة - أخبار كلمتك

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الكشف عن حقيقة زيادة اسعار المشتقات النفطية وسبب الازمة - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة زيادة اسعار المشتقات النفطية وسبب الازمة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 09:02 مساءً - كلمتك(خاص):

صرح مصدر إعلامي مسوؤل داخل شركة النفط اليمنية فرع مأرب اليوم الأحد الموافق 2024/11/3م أنه لاصحة لما يتم تداوله ونشره في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة في أسعار المشتقات النفطية وأن هذه الأخبار غير صحيحة والمقصود منها تشويه سمعة الشركة ودورها في تموين وخدمة المواطنين.


وأهابت الشركة بالأخوه المواطنين أخذ الاخبار من مصادرها الرسمية.

 

كما أوضح المصدر أن سبب النقص في تموين  بعض المحطات ناتج عن قلة الكميات من المصافي ولذا لزم النشر والتنويه.

 


يذكر أن الشركة أوجدت نظام إلكتروني جديد لأول مرة في اليمن منذ عام 2019، وأصبحت كل الخطوات موثقة حيث يتم مراقبة العمل كله من بداية وصول الناقلة المحطة حتى التفريغ في الخزانات وهناك مراقبين في الشركة لهذه المهمة .

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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