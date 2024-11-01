الحكومة الشرعية ترد على تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة - أخبار كلمتك

صرح وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني بشأن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المقدم لمجلس الأمن



وقال الوزير الارياني في تصريح الليلة:

المعلومات التي كشف عنها تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، والمقدم لمجلس الأمن في 11 أكتوبر 2024 ، عن العلاقة بين مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، وتنظيمي "القاعدة، داعش"، يؤكد مصداقية التحذيرات التي تحدثنا عنها ونبهنا من مخاطرها عن مستوى ومخاطر التنسيق والتخادم القائم بين الطرفين برعاية إيرانية، على الأمن والسلم الإقليمي والدولي

موضحاً ان التقرير يشير إلى ان التحالف الانتهازي بين الطرفين، يتميز بالتعاون في المجالين الأمني والاستخباري، وقيامهما بتوفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما البعض، وتعزيز معاقلهما وتنسيق الجهود لاستئناف القوات الحكومية، ويحذر من عودة تنظيم القاعدة إلى الظهور بدعم من مليشيا الحوثي بعد تعيين التنظيم قائد جديد يدعى سعد بن عاطف العولقي، يتحدث التقرير عن تنسيق الطرفين عملياتهما بشكل مباشر منذ بداية العام 2024، وقيام الحوثيين بنقل طائرات مسيرة إضافة لصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة وتوفير التدريب لمقاتلي تنظيم القاعدة، وقد استخدم التنظيم الطائرات المسيرة بما فيها ذات المدى الطويل، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، لتنفيذ (49) هجوم على القوات الحكومية في أبين وشبوة خلال الفترة 2023 - يوليو 2024م

مؤكداً بالقول:كما يكشف التقرير عن اتفاق بين الطرفين على وقف الأعمال العدائية وتبادل الأسرى، حيث تم حل جبهة تنظيم القاعدة ضد مليشيا الحوثي في محافظة البيضاء، واطلق الحوثيون القيادي في التنظيم "سامي ديان"، والذي كان يقضي عقوبة السجن لمدة 15 سنه العام 2014م، كما ناقش الطرفين إمكانية أن يقدم التنظيم الدعم في الهجمات على خطوط الملاحة الدولية

مشيراً ان سبق وان كشفت تقارير حكومية عن اطلاق مليشيا الحوثي (252) من عناصر تنظيم القاعدة كانوا محجوزبن في سجون جهازي الأمن السياسي والقومي، بما في ذلك إطلاق سراح عشرين عنصراً إرهابياً في نوفمبر 2018، منهم 16 من التنظيم وأربعة من داعش، وكذلك إطلاق ثلاثة من العناصر المتورطين في اغتيال الدبلوماسي السعودي خالد سبيتان العنزي في 2020، كما عقد الحوثيون تفاهمات ميدانية مع التنظيم في اكثر من منطقة

مؤكداً أن التحالف القائم بين مليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية "القاعدة، داعش" بدعم من طهران، يهدف إلى تحقيق أهداف مشتركة، تتمثل في إضعاف الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وتوسيع نطاق الفوضى مما يهدد دول الجوار ويشكل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي

مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم وفوري لمواجهة هذه التحركات، والعمل المشترك والفعال لضمان السلام والأمان للشعب اليمني والمنطقة والعالم بأسره، عبر الشروع الفوري في تصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية عالمية"، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم الحكومة اليمنية في جهودها لاستعادة السيطرة على كامل الأراضي اليمنية ومكافحة الأنشطة الإرهابية