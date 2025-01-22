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بروتوكول تعاون بين حماية المنافسة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية - أخبار كلمتك

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بروتوكول تعاون بين حماية المنافسة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية - أخبار كلمتك

بروتوكول تعاون بين حماية المنافسة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 08:40 مساءً - وقع كلٌّ من الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتورة هالة رمضان - مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بروتوكول تعاون مشترك، وذلك لتعزيز الجهود والمصالح المشتركة في مجال نشر الوعي والثقافة القانونية بشأن الأحكام والقواعد الخاصة بها لدى مختلف فئات المجتمع وتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز البحوث والدراسات في مختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.
 

تنظيم حلقات نقاشية وورش عمل وندوات مشتركة

ونص بروتوكول التعاون على تبادل الخبرات والتشاور بشأن الأمور ذات الاهتمام المشترك، وتنظيم حلقات نقاشية وورش عمل وندوات مشتركة، وتنمية أوجه التعاون في المجالات القانونية، والعمل على تبادل الإنتاج العلمي من دوريات ودراسات وتقارير وبحوث ونشرات وغير ذلك، وإجراء البحوث والدراسات المشتركة والاستفادة من المكتبات المتوفرة لدى الطرفين، وعقد الدورات التدريبية المتخصصة للعاملين لدى الطرفين.


 الأسواق والقطاعات الاقتصادية


أُقِيمت مراسم التوقيع بمقر جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية؛ ورحب خلالها الدكتور محمود ممتاز بالسادة الحضور، معربًا عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي ترجمة لأشكال مختلفة من التعاون مع المركز خلال الفترة الماضية في دراسة عدد من الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التعاون الذي يسهم في الرقابة على كافة الأسواق والقطاعات الاقتصادية بهدف تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي والمساهمة في عمليات الرصد التي يقوم بها جهاز حماية المنافسة خاصة في مختلف محافظات الجمهورية لمكافحة كافة أنواع الممارسات الاحتكارية، ورصد سلوك المخاطبين بأحكام القانون في تلك القطاعات والأسواق.


 الجهات الإدارية والأجهزة بالدولة


من جانبها؛ وجهت الدكتورة هالة رمضان، الشكر لرئيس جهاز حماية المنافسة وأعضاء الفرق الفنية بالجهاز على تعاونهم المستمر، وقالت إن هذا البروتوكول يأتي في ضوء التعاون والتكامل بين كافة الجهات الإدارية والأجهزة بالدولة بهدف وضع السياسات الاجتماعية الرشيدة وحماية المجتمع من أية ممارسات ضارة، مشيرة إلى سابقة التعاون مع الجهاز في إجراء الأبحاث بقطاعات الدواء والأغذية، مؤكدة على توجيهها بإتاحة كافة البيانات والمعلومات التي يحتاجها الجهاز للمساهمة في القيام بدوره بحماية الاقتصاد الوطني.
 


وشهدت مراسم التوقيع تبادل الدروع الخاصة بالجهاز والمركز، وحضرها من جهاز حماية المنافسة كل من: القاضي أحمد عبد الناصر، المستشار القانوني للجهاز، وسارة عبد الحميد رئيس مركز الأونكتاد للتدريب على المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والمستشار أحمد عبد الوهاب خليل، المستشار القانوني للجهاز، وفؤاد علي، مدير إدارة التحريات والمراجعة الاقتصادية بالجهاز، ومحمد أسعد - المستشار الإعلامي للجهاز، ومن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية كل من: المستشار محمد حسين نصر، المستشار القانوني للمركز، والأستاذة الدكتورة نيفين جمعة، رئيس شعبة بحوث الجريمة والسياسة الجنائية السابق بالمركز، والدكتورة إكرام إلياس، مستشار الاقتصاد بالمركز، والدكتور عمرو غنيم - خبير أول علم اجتماع بالمركز وعضو لجنة العلاقات العامة، والدكتورة غادة رياض، خبير الاقتصاد ومسؤول لجنة العلاقات العامة بالمركز، والدكتورة عهود شلبي، باحث إحصائي وعضو لجنة العلاقات العامة بالمركز.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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