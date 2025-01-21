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أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بالسوق المحلى - أخبار كلمتك

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أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بالسوق المحلى - أخبار كلمتك

أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بالسوق المحلى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:00 مساءً - تشهد الفترة الحالية  زيادة  في الطلب بشكل ملحوظ على الأرز من قبل السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية  وذلك استعدادا لشهر رمضان،  وتزامنا مع دراسة الدولة خلال الفترة الحالية استيراد الأرز من الخارج استعدادا لموسم رمضان  حرصا على توفير كافة السلع أمام المواطن لسد احتياجاته.

 

وتختلف أسعار الأرز المعبأ حسب كل شركة.

وترصد كلمتك أسعار بعض الشركات المنتجة لسلعة الأرز كالتالي: 

أرز مصري كم  “الضحى ” 1 كجم 39.95 جنيه.

 

ارز ابيض  كم “الساعة” 1 كجم 38 جنيها. 

سعر كم ارز ابيض " ريحانة - 1 كجم ‏40 جنيها.

سعر الارز اليوم
سعر الارز اليوم

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 

سعر طن الأرز الشعير الرفيع 16800-17700 جنيها للطن. 

 سعر  طن الشعير العريض قيمة 17500-17700 جنيه للطن.

 تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع قيمة 25-26 ألف جنيه للطن.

تراوح الأرز الأبيض العريض27-29 ألف جنيه للطن.

 

سعر الارز
سعر الارز

استقرار الأسعار خلال شهر رمضان

 وطبقا لتصريحات  رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، فإن أسعار الأرز خلال الفترة الحالية انخفضت بقيمة تتراوح بين 500-700 جنيه للطن، مشيرا الى  إن الشائعات هي السبب الرئيسي الذي أدى لارتفاع الأسعار.

 وأوضح  أن هناك توقعات باستقرار الأسعار خلال شهر رمضان، خاصة مع لجوء الدولة للاستيراد من دولة مثل الهند، وهي معروفة بجودة محاصيلها، وهو ما سيؤدي لحدوث حالة من توافر المحصول مقارنة بمعدل الطلب وبالتالي تنخفض الأسعار.

 

 

 

 

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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