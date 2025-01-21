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وزير الاستثمار: ناقشنا إمكانيات إقامة منشآت للتصنيع لشركة "آرتشر أفييشن" في مصر - أخبار كلمتك

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وزير الاستثمار: ناقشنا إمكانيات إقامة منشآت للتصنيع لشركة "آرتشر أفييشن" في مصر - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: ناقشنا إمكانيات إقامة منشآت للتصنيع لشركة "آرتشر أفييشن" في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 02:45 مساءً -  في إطار مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات النسخة 55 من المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، فقد عقد الوزير لقاءً مع آدم جولدشتاين المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "آرتشر أفييشن"، الشركة الأمريكية الرائدة في مجال الطيران.

 

مقومات الاستثمار بالسوق المصري

 وقال الوزير إن اللقاء استعرض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، وموقعها الجغرافي الفريد كمحور للنفاذ لأسواق دول الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، وكذا اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ والمنافسة بعدد كبير من الأسواق الخارجية.

 

إمكانيات إقامة منشآت للتصنيع

وأضاف «الخطيب» أن اللقاء ناقش إمكانيات إقامة منشآت للتصنيع أو مراكز بحثية لشركة "آرتشر أفييشن" في مصر، بما يعزز من مكانة البلاد كمركز إقليمي للطيران والتكنولوجيا ويخلق فرص عمل جديدة. 

وأوضح الوزير أنه تمت مناقشة فرص التعاون بين الشركة والمطارات والبنية التحتية للنقل الجوي في مصر لإدخال الطائرات الكهربائية ضمن منظومة النقل، بما يساهم في تحسين التنقل الحضري وتقليل الازدحام، لافتا إلى أن الاجتماع ناقش إمكانيات الاستفادة من تقنيات الشركة المتطورة في الطيران الذاتي والتشغيل المعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار في مصر من خلال التعاون مع شركات التكنولوجيا المحلية والمؤسسات البحثية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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