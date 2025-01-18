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تعرف على أسعار الزيت اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

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تعرف على أسعار الزيت اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الزيت اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 09:20 صباحاً - استقرت أسعار الزيت،   اليوم السبت  18 يناير 2025، بعد سلسلة الانخفاضات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.

 

أسعار الزيت في الأسواق اليوم 

 «كلمتك» تستعرض أسعار الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم 

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 54 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 55 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 60 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 62 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 62 ألف جنيه.

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 92 جنيها، ليتراوح من 65 إلى 108 جنيهات للتر.

 سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وسجل متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 97.3 جنيه، ليتراوح من 81 جنيهًا إلى 111 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

 وبلغ متوسط سعر زيت الذرة  نحو 109 جنيهات، ليتراوح من 94 إلى 120 جنيهًا للتر.

 سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 113.2 جنيه، ليتراوح من 95 إلى 120 جنيهًا للتر.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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