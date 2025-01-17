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مواصفات وأسعار سيارات جيلي كولراي المجمعة محليًا - أخبار كلمتك

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مواصفات وأسعار سيارات جيلي كولراي المجمعة محليًا - أخبار كلمتك

مواصفات وأسعار سيارات جيلي كولراي المجمعة محليًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 08:25 مساءً - سيارات جيلي، بدأت المصانع المصرية في إنتاج أولى سيارات جيلي داخل السوق المصري بالتزامن مع العام الجديد 2025، تمهيدًا لخطة الحكومة المصرية في دعم المنتج المحليّ والإرتقاء بالاقتصاد وتوطين صناعة السيارات المحلية  ووضع مصر على خطى التصنيع ذات الجودة والكفاءة. 

 

حيث كانت  سيارات جيلي كولراي من أبرز السيارات المجمعة محليًا موديل 2025 بمحرك قوي وسعة كبيرة، وبلغة تصميم «Vision Starburst»، معتمدة على محرك رُباعي الأسطوانات سعته 1500 سي سي تيربو بقدرة حصانية 172 حصان مع عزم دوران 290 نيوتن لكل متر، يتصل المحرك بناقل حركة Dual Clutch من 7 نقلات، تتسارع من الثبات حتى 100 كم في 7.6 ثانية.

أسعار سيارات جيلي كولراي في مصر 
 

وجيلي كولراي 2025 بثلاث 

يصل سعر  Comfort نحو  1,070,000 جنيه 

بينما يصل سعر الفئة  Luxury نحو 1,170,000 جنيه 

بينما بلغت سعر الفئة  وPremium نحو  1,270,000 جنيه.

وصمتت المصانع المصرية سيارات جيلي،  جيلي كول راي بشكل أنيق وفاخر يشمل شاشة عدادات Digital بقياس 10.25 بوصة، مع شاشة وسطية تدعم اللمس بقياس 12.3 بوصة، إلى جانب عجلة قيادة من الجلد متعددة الوظائف، علاوة على إضاءة مُحيطية إيقاعية، وإمكانية تعديل مقعد السائق الأمامي كهربائيا في 6 وضعيات.

كما تتوفر «كولراي» بمجموعة من وظائف مساعدة القيادة الذكية، مثل فرامل الطوارئ الأوتوماتيكية، وأيضًا مساعد الحفاظ على المسار، ونظام التحكم الذكي في الضوء العالي، ونظام مراقبة النقاط العمياء، إلى جانب نظام تثبيت السرعة الذكي، ورؤية بانورامية 540 درجة للسيارة، وعدد 6 وسائد هوائية بالإضافة الى نظام تنقية الهواء.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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