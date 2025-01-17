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الرئيسية مال واقتصاد

المركزي: زيادة في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال 3 أشهر - أخبار كلمتك

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المركزي: زيادة في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال 3 أشهر - أخبار كلمتك

المركزي: زيادة في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال 3 أشهر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 01:50 مساءً -  قال البنك المركزي في آخر تقرير له إن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 2.32 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق.

أسفرت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/سبتمبر 2024)، عن عجز كلي في ميزان المدفوعات قدره 991.2 مليون دولار، حيث بلغ العجز في حساب المعاملات الجارية  نحو 5.9 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار.

 

كما أعلن البنك المركزي عن انخفاض إيرادات قناة السويس بمعدل 61.2% لتسجل 931.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل 2.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي مع تراجع عدد السفن العابرة بمعدل 51% بسبب استمرار التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها إلى ممرات بديلة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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