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التصديري للحاصلات الزراعية يعقد برنامجا تدريبيا عن سبل زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد للنباتات الطبية - أخبار كلمتك

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التصديري للحاصلات الزراعية يعقد برنامجا تدريبيا عن سبل زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد للنباتات الطبية - أخبار كلمتك

التصديري للحاصلات الزراعية يعقد برنامجا تدريبيا عن سبل زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد للنباتات الطبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 08:51 مساءً -  نظم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بالتعاون مع المعمل المركزي للزراعة العضوية   بدء أول أيام التدريب في محافظة المنيا بقرية طوخ الخيل بمركز ابو قرقاص  بالتعاون مع مؤسسة ابناء مصر لتنمية المجتمع لتدريب عدد من منتجي النباتات الطبية والعطرية  على الممارسات الزراعية  الجيدة لزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد.

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 كما يستهدف البرنامج التدريبي إلى التعرف علي اساسيات تطبيق الزراعة العضوية والحفاظ علي جودة وسلامة المنتج لضمان منتج يتوافق مع اشتراطات الدول المستوردة.

 

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حيث تم استعراض النتائج الخاصة بالتدريبات التى تم تنفيذها خلال خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الشركة ونتائج استخدام المنتجات المختلفة بالحقول الارشادية 

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وزير الاستثمار: 80 مليون دولار صادرات الحاصلات الزراعية خلال 2024/2023

 

وعلى صعيد آخر؛ كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصادرات الزراعية بلغت خلال الموسم الماضي 2024/2023 حوالي 125 ألف طن بقيمة تقدر بنحو 80 مليون دولار فقط.

الصادرات الزراعية المصرية تحتل مكانة متقدمة في قائمة الصادرات المصرية

ولفت «الخطيب» إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تحتل مكانة متقدمة في قائمة الصادرات المصرية حيث بلغت خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 حوالي 7.1 مليون طن بما قيمته حوالي 4.1 مليار دولار وبزيادة في القيمة تتجاوز مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

 

وأشار  إلى أن الموالح تأتي في مقدمة الصادرات الزراعية المصرية بحوالي 2.3 مليون طن لتحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في تصدير البرتقال، مؤكدًا أهمية المعرض في تعزيز التبادل التجاري على المستويين الإقليمي والعالمي.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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