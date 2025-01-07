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أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 7- 1- 2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

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أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 7- 1- 2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 7- 1- 2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 10:45 صباحاً -  استقرت أسعار الزيت، اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، بعد سلسلة الارتفاعات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.


أسعار الزيت في الأسواق اليوم 

 «كلمتك» تستعرض  سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم، كلمتك

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل  زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاءت كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 57 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 58 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 61 ألف جنيه.

 

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 63 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 63 ألف جنيه.

 

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

 

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 91 جنيهًا، ليتراوح من 65 إلى 100 جنيه للتر.

 

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 96.1 جنيه، ليتراوح من 87 جنيهًا إلى 100 جنيه للتر.

 

سعر زيت الذرة بالأسواق

ووصل متوسط سعر زيت الذرة  إلى نحو 111.2 جنيه، ليتراوح من 95 إلى 120 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وسجل متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 113.3 جنيه، ليتراوح من 95 إلى 120 جنيهًا للتر.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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