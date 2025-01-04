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رئيس جمارك القاهرة: 1001 هاتف حصلوا على إعفاءات من أصل 1040 - أخبار كلمتك

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رئيس جمارك القاهرة: 1001 هاتف حصلوا على إعفاءات من أصل 1040 - أخبار كلمتك

رئيس جمارك القاهرة: 1001 هاتف حصلوا على إعفاءات من أصل 1040 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 10:15 مساءً - قال الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي:"رسوم الهواتف المحمولة المستوردة موجودة من قبل ومفيش أي ضرايب جديدة".

 

جمارك الهاتف المحمول

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”:"كل الهواتف المحمولة اللي قبل 1 يناير مفعلة ومافيهاش مشاكل، أما أي هاتف مستورد بعد الموعد ده هيشتغل 90 يوم، وبعدها هيقفل إلا لما يدفع الرسوم الجمركية".

 

رسوم الشريحة الدولي 

وأوضح رئيس جمارك مطار القاهرة: الأجنبي أو المصري القادم من الخارج لو شغل الشريحة الدولي مفيش أي رسوم عليه.
 

إعفاءات الهواتف المحمولة 

وأكد رئيس جمارك مطار القاهرة: "موضوع رسوم الهواتف المستوردة هدفه مش جمع فلوس.. وإجمالي اللي تقدم 1040 واحد، منهم 1001 خدوا إعفاءات.
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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