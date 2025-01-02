10 شهداء في مجزرة للاحتلال بـ"المنطقة الإنسانية" بمواصي خان يونس - أخبار كلمتك

10 شهداء في مجزرة للاحتلال بـ"المنطقة الإنسانية" بمواصي خان يونس - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 يناير 2025 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 يناير 2025 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، كيلو المانجو يرتفع لـ 70 جنيها - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، كيلو المانجو يرتفع لـ 70 جنيها - أخبار كلمتك

آية سماحة ضيفة شرف الحلقة 4 من مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

آية سماحة ضيفة شرف الحلقة 4 من مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

بايدن: التحقيق في شبهة صلة بين هجوم نيو أورليانز وانفجار سيارة تسلا أمام فندق ترامب - أخبار كلمتك

بايدن: التحقيق في شبهة صلة بين هجوم نيو أورليانز وانفجار سيارة تسلا أمام فندق ترامب - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الخميس 2 يناير 2025 في مصر، تراجع عيار 21 وهزة كبيرة في الجنيه الأصفر - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الخميس 2 يناير 2025 في مصر، تراجع عيار 21 وهزة كبيرة في الجنيه الأصفر - أخبار كلمتك

ماسك ينشر معلومات مثيرة عن انفجار سيارة تسلا أمام فندق ترامب وعلاقته بهجوم نيو أورليانز - أخبار كلمتك

ماسك ينشر معلومات مثيرة عن انفجار سيارة تسلا أمام فندق ترامب وعلاقته بهجوم نيو أورليانز - أخبار كلمتك

في مسجد بالمعلا بعدن طائر يباغث مصلي ويعلو راسه أثناء فريضة الصلاة (صورة + فيديو) - أخبار كلمتك

في مسجد بالمعلا بعدن طائر يباغث مصلي ويعلو راسه أثناء فريضة الصلاة (صورة + فيديو) - أخبار كلمتك

مي فاروق ومحمد العمروسي يحتفلان اليوم بزفافهما، وهذا ما قالته مطربة الأوبرا عن عريسها (فيديو) - أخبار كلمتك

مي فاروق ومحمد العمروسي يحتفلان اليوم بزفافهما، وهذا ما قالته مطربة الأوبرا عن عريسها (فيديو) - أخبار كلمتك

أسوة بالإسماعيلي، الاتحاد السكندري يطالب بنقاط مباراته أمام فيوتشر - أخبار كلمتك

أسوة بالإسماعيلي، الاتحاد السكندري يطالب بنقاط مباراته أمام فيوتشر - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 2 يناير 2025 في مصر، تراجع عيار 21 وهزة كبيرة في الجنيه الأصفر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أسعار الذهب اليوم الخميس 2 يناير 2025 في مصر، تراجع عيار 21 وهزة كبيرة في الجنيه الأصفر - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الخميس 2 يناير 2025 في مصر، تراجع عيار 21 وهزة كبيرة في الجنيه الأصفر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 03:30 صباحاً - ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 2 يناير 2025 داخل الأسواق المحلية ووفقًا لآخر تحديث لها.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4262 جنيهًا “بيع”، 4234 جنيهًا “شراء”. 
 

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3730 جنيهًا “بيع”، 3705 جنيهات “شراء”.

 

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3197 جنيهًا “بيع”، 3175 جنيهًا “شراء”.

 

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 29840 جنيهًا “بيع”، 29640 جنيهًا “شراء”.

 

عمليات الشراء فى البنوك المركزية

ودفعت عمليات شراء قامت بها البنوك المركزية وتخفيف السياسات النقدية والتوترات الجيوسياسية الذهب إلى تسجيل مستويات قياسية مرتفعة عديدة هذا العام، مما جعله متجهًا لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ عام 2010، مع زيادة تتجاوز 26 بالمائة منذ بداية العام.

 

وتنتظر السوق الآن مجموعة جديدة من المحفزات، بما في ذلك سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها الأسبوع المقبل، والتي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة لعام 2025، وسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

 

أسعار الفائدة في عام 2025

وقلص صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الشهر توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة في عام 2025 إلى 50 نقطة أساس بدلًا من 100 نقطة أساس، وقال رئيس المجلس جيروم باول إن المزيد من الخفض يعتمد الآن على إحراز مزيد من التقدم في كبح التضخم.

ويعد الذهب تحوطًا في مواجهة التضخم والاضطرابات، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 28.98 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.5 في المائة إلى 908.25 دولار، في حين استقر البلاتين عند 900.71 دولار. وتتجه الفضة لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ عام 2020، في حين يتجه البلاتين والبلاديوم إلى تكبد خسائر سنوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق