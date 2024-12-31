خبير بالشؤون الإسرائيلية: ترامب يرعى فكرة الشرق الأوسط الجديد بقيادة تل أبيب - أخبار كلمتك

خبير بالشؤون الإسرائيلية: ترامب يرعى فكرة الشرق الأوسط الجديد بقيادة تل أبيب - أخبار كلمتك

بقانون يحظر استخدام مصطلح الضفة الغربية، الكونجرس الأمريكى يحتفل بتأسيس لوبي "يهودا والسامرة" لدعم إسرائيل - أخبار كلمتك

بقانون يحظر استخدام مصطلح الضفة الغربية، الكونجرس الأمريكى يحتفل بتأسيس لوبي "يهودا والسامرة" لدعم إسرائيل - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

“الحريفة 2” ضمن أعلى 5 أفلام تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما - أخبار كلمتك

“الحريفة 2” ضمن أعلى 5 أفلام تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما - أخبار كلمتك

نجمة مسرح مصر تحتفل بزفافها، وأشرف عبد الغفور أبرز الحضور - أخبار كلمتك

نجمة مسرح مصر تحتفل بزفافها، وأشرف عبد الغفور أبرز الحضور - أخبار كلمتك

وزارة السياحة تعلن حصيلة استرداد الآثار المهربة بالخارج خلال 2024 - أخبار كلمتك

وزارة السياحة تعلن حصيلة استرداد الآثار المهربة بالخارج خلال 2024 - أخبار كلمتك

«السجيني»: هناك مشكلة بشأن قيود الارتفاع للمباني بقانون التصالح - أخبار كلمتك

«السجيني»: هناك مشكلة بشأن قيود الارتفاع للمباني بقانون التصالح - أخبار كلمتك

«حماة الوطن» ينظم جلسة نقاشية حول مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض - أخبار كلمتك

«حماة الوطن» ينظم جلسة نقاشية حول مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:06 - «البترول» تنفي تأجيل إنتاج الغاز من حقل ظهر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:06 - «البترول» تنفي تأجيل إنتاج الغاز من حقل ظهر - أخبار كلمتك

زخة شهب الرباعيات تزين ليلة الغد - أخبار كلمتك

زخة شهب الرباعيات تزين ليلة الغد - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف مال واقتصاد

كيف يمكن الاستفادة من الصناعات التحويلية والاستخراجية لدعم الاقتصاد؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
كيف يمكن الاستفادة من الصناعات التحويلية والاستخراجية لدعم الاقتصاد؟ - أخبار كلمتك

كيف يمكن الاستفادة من الصناعات التحويلية والاستخراجية لدعم الاقتصاد؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 05:05 صباحاً - تستهدف الحكومة العمل على رفع معدل النمو الصناعي، هذا فى الوقت تعد الصناعات التحويلية أحد أهم ركائز الاقتصاد.

ويكمل هذا النوع العديد من الصناعات وذلك من خلال تقديم المواد الخام لها، ولكن ليست في صورتها الأولية، وإنما في صورة خامات تم إجراء بعض أعمال المعالجة عليها ليكون من السهل استخدامها في عمليات التصنيع. 

وينطوي نشاط الصناعات التحويلية  على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة، كما يمكن تعريفها بأنها "الأنشطة التي تعالج المواد الخام المستخرجة من الطبيعة والمواد الزراعية والنباتية والحيوانية وتحويلها إلى شكل آخر قابل للاستفادة منه.

 

ef46f52047.jpg

 

 الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية  (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) خلال  أكتوبر، وهو المؤشر الشهري الذي يقيس تطور الأنشطة الاقتصادية بشكل دوري. ويستخدم الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية لقياس مؤشرات تنعكس على الأداء الاقتصادى. 

f025ab6818.jpg

 

أهمية القطاع الصناعي في دعم وتنمية الاقتصاد المصري 

وأكد د. عبد النبي عبد المطلب  الخبير الاقتصادي أهمية القطاع الصناعي في دعم وتنمية الاقتصاد المصري كونها أحد القطاعات الإنتاجية الهامة، لافتا إلى أن الصناعات التحويلية والاستخراجية أحد القطاعات العامة التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري. 

الصناعات الاستخراجية

وأشار إلي أن  الصناعات الاستخراجية تعتمد على الموارد الطبيعية التي لا يمكن ان تجدد أو تعوض وأوضح أن الصناعات الاستخراجية مثل صناعة الفوسفات والأسمنت وكثير من الثروات مثل النفط والفلزات، وفي حالة استخراج المعادن والنفط والغاز تسمى “صناعة التعدين.

وأشار إلى أن مؤشر الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعطي صورة  عن البيانات التي تسهم في القدرة على التخطيط.

وأوضح عبد الخالق أن الصناعات التحويلية ببساطة تعني صناعات تعتمد على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة .
 

27465830cd.jpg

 

وترصد فـيتـو في السطور التالية ما هو المقصود بالرقم القياسي وأهميته بالنسبة للاقتصاد: 

1- يعتبر الصناعات تحويلية  قطاع متكامل يعمل على  تقليص معدلات استيراد السلع المصنعة بكافة أنواعها، ويعمل على تمهيد  الطريق لتقليص معدلات التبعية التجارية والتكنولوجية للدول الصناعية المتقدمة.

2- يعد الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية مؤشر قصير المدى يعبر عن التطورات التي تمت على قيم الإنتاج الصناعي خلال شهر الدراسة "باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية.

3-  الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية هو  مؤشر يقيس حجم الإنتاج في شركات الصناعات التحويلية والاستخراجية علي حسب النشاط الاقتصادي بوحدات نقدية.

4- مؤشر الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية يظهر التغيرات في قيمة الإنتاج عبر الزمن ويركز عدة حقائق في أرقام بسيطة والغرض منه في التحليل الاقتصادي هو تلخيص تطورات الماضي والتنبؤ باتجاهات المستقبل والمساعدة علي اتخاذ القرار.

5-  يستخدم المؤشر من قبل الحكومة في رصد وتتبع الأداء الاقتصادي، كما تستخدم السلسلة الزمنية للرقم القياسي في تحليل سلوك النظام الاقتصادي واختيار السياسات الاقتصادية الأفضل.

الإحصاء: 5.24% ارتفاعًا بالرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أكتوبر

وأكد تقرير البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أكتوبر 2024، الصادر  الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء  اليـــوم  الإثنين، أن الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) بلغ  112.32  خلال شهر أكتوبر 2024 (أولـي) مقابل 106.73 خلال شهر سبتمبر 2024 (نهائي)  بنسبة  ارتفاع  قدرها  5.24٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا: 
• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة منتجات التبغ 159.36 خــــــلال شـــهــــر أكتوبر 2024 مــقــــارنـــة بشـــهـــر سبتمبر 2024 حيــــث بلــــغ 147.63 بنســــبــــه ارتفاع قــدرهـــا 7.95٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

• بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـي لصناعة الورق ومنتجاته 77.73 خــــلال شــهـــر أكتوبر 2024 مقــــارنة بشهـــر سبتمبر 2024 حيـث بـلـــــغ 72.67 بنــسـبـــه ارتفاع قـدرهــــا 6.96٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا:

• بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة المنسوجات 170.20خــــلال شهــر أكتوبر 2024 مقــارنة بشــهــر سبتمبر 2024 حيــث بلــــغ 185.42 بنسبـة  انخـفـاض قــدرهــا  8.21٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

• بلــغ الرقــــم القيـاســي لصناعة الجلد ومنتجاته  38.48 خـــلال شهــــر أكتوبر  2024 مقــارنـة  بشــهر سبتمبر 2024  حــيــث بــــلـــغ 43.93 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 12.41٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق