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رئيس شعبة المشغولات الذهبية يكشف حقيقة زيادة المصنعية لـ 20% - أخبار كلمتك

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رئيس شعبة المشغولات الذهبية يكشف حقيقة زيادة المصنعية لـ 20% - أخبار كلمتك

رئيس شعبة المشغولات الذهبية يكشف حقيقة زيادة المصنعية لـ 20% - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 06:40 مساءً - أسعار الذهب والمصنعية، كشف هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حقيقة زيادة مصنعيات الذهب من 10 إلي 20% بالأسواق.

هل زادت مصنعية الذهب لـ20%

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: أنه لا صحة لما تردد عن زيادة مصنعية الذهب لـ 20%، موضحا أن المصنعية محددة من قبل المصنعين والمنتجين وتتوقف على جودة المشغول والمعيار.

منافسة شرسة بين المصنعين والمنتجين 

ولفت إلى أن  هناك منافسة شرسة ما بين المصنعين والمنتجين وليس من مصلحة أحد المبالغة في زيادة أسعار المصنعية طالما أن هناك تنافسية ما بين المنتجين والمصنعين.

 

1600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

أسعار الذهب اليوم الأحد 2024.12.29


هل يوجد اتفاق على زيادة مصنعية الذهب؟

وأشار إلى أن  الزيادة تكون واردة من قبل بعض المنتجين نتيجة ارتفاع التكلفة، ولكن لا يوجد إتفاق جماعي بين المنتجين والمصنعين على زيادة أسعار مصنعية الذهب.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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