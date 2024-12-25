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المالية: 38.5% رسوم جمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج - أخبار كلمتك

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المالية: 38.5% رسوم جمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج - أخبار كلمتك

المالية: 38.5% رسوم جمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 08:55 مساءً - قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إنه لا يوجد ضريبة إضافية أو جديدة على الهواتف المحمولة والرسوم الجمركية المحددة منذ سنوات طويلة ولازالت الرسوم  سارية دون أي تغيير.


نسبة الهواتف المحمولة المهربة

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” أن 95% من الهواتف المحمولة التي دخلت البلاد مهربة لم تسدد اي جمارك، لذلك نقوم حاليا بعملية حوكمة للحد من عمليات التهريب.

قيمة الهواتف المحمولة التي تدخل البلاد شهريا

وأضاف: قيمة الهواتف المحمولة المهربة التي تدخل البلاد شهريا بدون دفع رسوم جمركية تتراوح ما بين 5 الي 6 مليارات جنيه، و5% فقط  منها دفعت الرسوم الجمركية  

دفع الرسوم الجمركية للهواتف المحمولة

وأوضح أنه  يتم دفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يوما وإلا سيتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسدد للرسوم، لافتًا إلي أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرا بالخزانة العامة للدولة.

نسبة الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة

وأشار إلى أنه لا توجد أي ضريبة جديدة على الهواتف المحمولة وما نقوم به حوكمة لمنع التهريب والإفلات من سداد الرسوم الجمركية، مؤكدًا أن رسوم الجمارك على الهواتف المحمولة المستوردة أو القادمة من الخارج تصل الي 38.5% منها ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية ورسوم الجمارك.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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