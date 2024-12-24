أسعار الخضروات اليوم، انخفاض البطاطس وارتفاع الكوسة والخيار في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 04:35 مساءً - أسعار الخضار اليوم الثلاثاء في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، إذ انخفض سعر البطاطس انخفاضًا طفيفًا، مقابل ارتفاع سعر الكوسة والخيار داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضار اليوم

أسعار الخضروات في سوق العبور

وعليه «كلمتك» تستعرض أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

اسعار الخضار

أسعار الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5.5 جنيه إلى 11.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 16 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

اسعار الخضار اليوم

سعر الخضار اليوم

تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 5 إلى 8 جنيهات.

الخضار

أسعار الخضراوات في سوق العبور

تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 14 إلى 18 جنيهًا. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 14 إلى 18 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 14 إلى 20 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 12 إلى 18 جنيهًا. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 45 جنيهًا.

اسعار الخضار اليوم

سعر الخضراوات اليوم

تراوح سعر كيلو الملوخية من 7 إلى 10 جنيهات. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 18 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 12 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو البسلة من 20 إلى 25 جنيهًا. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 11 جنيها.

اسعار الخضار اليوم

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم

تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البطاطا من 3 جنيهات إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو القثاء من 5 إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.

تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.

تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.

اسعار الخضار اليوم

اسعار الخضار في سوق العبور اليوم

بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه. تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات. تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات. تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات. تراوح سعر بروكلي من 10 إلى 12 جنيها.

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