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3.866 مليار دولار فاتورة استيراد قطع غيار الدراجات النارية أول 9 أشهر من 2024 - أخبار كلمتك

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3.866 مليار دولار فاتورة استيراد قطع غيار الدراجات النارية أول 9 أشهر من 2024 - أخبار كلمتك

3.866 مليار دولار فاتورة استيراد قطع غيار الدراجات النارية أول 9 أشهر من 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً -  قطع غيار السيارات… شهدت قطع غيار السيارات فى السوق المصرى خلال عام 2024، طفرة ملحوظة فى الواردات من الخارج، حيث ارتفعت الفاتورة نحو  18% أي ما يعادل من شراء ما يقرب   3.866 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2024، مقارنة بالعام الماضى الذى بلغت نسبه الواردات فيه مايقرب من 3.27 مليار دولار.

 

ارتفاع استيراد السيارات وقطع الغيار في سبتمبر 

 ووفقا لما نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالى فاتورة استيراد قطع غيار السيارات، والسيارات المستوردة خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت نحو 405 ملايين دولار، على عكس العام الماضى الذى بلغه فيها حجم استيراد السيارات نحو 374 مليون دولار بمعدل نمو بلغ 8% تقريبًا.

إجمالي استيراد الدراجات من الصين 

 وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل استيراد مصر للسيارات والدراجات وقطع الغيار من الصين ارتفع بنسبة كبيرة بلغ نحو 134% أي ما يعادل نحو  742 مليون دولار في أول 9 أشهر من عام 2024، علي عكس العام الماضي الذى شهد  بينما كان المعدل في الفترة الموازية من العام الماضي 2023 بواقع 318 مليون دولار تقريبًا. 

وبلغ معدل استيراد السيارات والدراجات وقطع الغيار لمصر من الصين من إجمالي استيراد البضائع والسلع لمصر من الصين 6.5%، حيث بلغ المعدل الإجمالي لكل ما تستورده مصر من الصين أكثر من 11 مليار دولار.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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