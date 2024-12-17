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التمثيل التجاري: تنظيم بعثات تجارية لبحث فرص التجارة والاستثمار بين مصر وبيلاروسيا - أخبار كلمتك

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التمثيل التجاري: تنظيم بعثات تجارية لبحث فرص التجارة والاستثمار بين مصر وبيلاروسيا - أخبار كلمتك

التمثيل التجاري: تنظيم بعثات تجارية لبحث فرص التجارة والاستثمار بين مصر وبيلاروسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 10:45 مساءً - أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجارى أهمية اتخاذ خطوات إيجابية لدعم الاتصال المباشر والتعاون بين مجتمعي الأعمال المصرى والبيلاروسى، وأهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك والعمل على تنظيم بعثات تجارية واجتماعات لمجتمع الأعمال لبحث فرص التجارة والاستثمار بالدولتين.


واستضاف التمثيل التجارى الوفد الصناعى رفيع المستوى من جمهورية بيلاروس برئاسة  ألياكسندر ارودنيكاو – النائب الأول لوزير الصناعة بجمهورية بيلاروس.

 ويأتي ذلك في إطار زيارة الوفد لمصر في الفترة 15-17 ديسمبر 2024، فى اطار السعى لاستكمال جهود توطين الصناعة بمصر والاستفادة من خبرات جمهورية بيلاروسيا في تصنيع المعدات الزراعية الثقيلة وبحث سبل تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدولتان والتي نتجت عن زيارة رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا لمصر في الفترة 28-29 أبريل 2024.

ولقد عُقد الاجتماع بمقر التمثيل التجارى المصرى بالعاصمة الإدارية برئاسة الوزير المفوض يحيى الواثق بالله – رئيس التمثيل التجارى وبحضور وزير مفوض أحمد بديوى – مدير شئون أوروبا. 

وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات في مختلف مجالات التعاون مثل: توطين صناعة الجرارات والشاحنات الزراعية بمصر، ومقترح تنظيم منتدى أعمال مشترك على هامش الدورة القادمة للجنة المشتركة المصرية البيلاروسية بالعاصمة البيلاروسية مينسك الذي سينعكس بالإيجاب على حركة التجارة بين البلدين ويعزز من تعظيم حجم التجارة ليصل الى 300 مليون دولار مقارنة ب 102 دولار لعام 2023.

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كما ناقش الاجتماع سبل التعاون في مجال إنشاء الصوامع بمصر وذلك تنفيذًا لرؤية الحكومة المصرية في جعل مصر مركز لوجيستي لتخزين الحبوب وتصديرها إلى دول أفريقيا، حيث تمتلك شركة امكادور البيلاروسية خبرة تزيد عن 30 عامًا في هذا المجال

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 وأشار رئيس التمثيل التجارى أنه سيتم دراسة العرض المقدم من الشركة البيلاروسية من خلال الجهات المختصة بمصر. كما اتفق الجانبان على تكثيف الاتصالات بين الطرفين بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص للعمل على تفعيل ما يتم مناقشته بالاجتماعات الحكومية، 
 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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