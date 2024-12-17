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رأس نفرتيتي بـ 115 ألف جنيه في معرض نبيو للذهب (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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رأس نفرتيتي بـ 115 ألف جنيه في معرض نبيو للذهب (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

رأس نفرتيتي بـ 115 ألف جنيه في معرض نبيو للذهب (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 03:51 مساءً -  قدم المشاركون من العاملين في تجارة وصناعة الذهب والفضة العديد من الأشكال المختلفة خلال المعرض في نسخته الحالية.

 

معرض نبيو للذهب 

 ومن بين المعروضات داخل معرض الذهب والمجوهرات نيبو 202 تمثال رأس نفرتيتي والتي عرضها داخل المعرض بقيمة ١١٥ ألف جنيه وهي من الفضة.

كم تم عرض العديد من التماثيل المختلفة والتي تحتوي على الأحجار الكريمة من بينما تمثال توت عنخ آمون وتمثال فرعوني.

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 يواصل معرض نبيو للذهب 2024، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، فعالياته لليوم الثالث على التوالي والأخير، والذي يشهد  مشاركة 31 عارضًا و49 علامة تجارية مصرية، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى، خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية.

 

معرض نبيو للذهب 2024

 ويتميز معرض نبيو للذهب هذا العام بعرض مجموعة مميزة من المشغولات الذهبية والأفكار المبتكرة ذات الطابع المصري الأصيل الذي يحمل عبق التاريخ الإسلامي والفرعوني، بالإَضافة إلى مجموعة متميزة من الأحجار الكريمة والألماس، وكذلك المشغولات الفضية التي برزت بشكل كبير بالمعرض هذا العام.

 

مصممو الذهب والمجوهرات حول العالم

جدير بالذكر شهد المعرض إقبالا كبيرا خلال اليومين الماضيين من الزائرين سواء تجار أو شركات تعمل في صناعة وتجارة الذهب، وبعض الجمهور المصري والعربي، وعدد من مصممي الذهب والمجوهرات حول العالم

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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