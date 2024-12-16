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ارتفاع الخيار والباذنجان، أسعار الخضار اليوم الإثنين في سوق العبور - أخبار كلمتك

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ارتفاع الخيار والباذنجان، أسعار الخضار اليوم الإثنين في سوق العبور - أخبار كلمتك

ارتفاع الخيار والباذنجان، أسعار الخضار اليوم الإثنين في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 06:20 صباحاً - أسعار الخضار اليوم الإثنين، في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات تباينًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، اليوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2024، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم

 «كلمتك» تستعرض أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2024، في السطور الآتية:

 

اسعار الخضار 
أسعار الخضار، كلمتك

 

أسعار الخضار اليوم الإثنين

  • تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 إلى 11.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 11 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 10 جنيهات إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 16 جنيهًا.

 

اسعار الخضار اليوم
أسعار الخضار اليوم، كلمتك

 

سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 5 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 5 إلى  12 جنيها.

 

اسعار الخضار اليوم
أسعار الخضار اليوم، كلمتك

 

أسعار الخضراوات في سوق العبور

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 16 إلى 20 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 16 إلى 20 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 12 إلى 18 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 12 إلى 20 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 30 إلى 45 جنيهًا.

 

الخضار 
الخضار، كلمتك 

 

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من  5 إلى 9 جنيهات.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 12 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 20 إلى 32 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 8 إلى 11 جنيها.

 

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أسعار الخضار، كلمتك

 

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو القثاء من 5 إلى 8 جنيهات.

 

سعر الخضار 
سعر الخضار، كلمتك 

أسعار الليمون في سوق العبور اليوم الإثنين

وعن سعر الليمون اليوم الإثنين في سوق العبور لجملة الخضراوات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 26 جنيهًا إلى 36 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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