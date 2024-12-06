زيادة تصل لـ 15 جنيهًا، قفزة في أسعار البيض اليوم الجمعة 6-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 11:35 صباحاً - أسعار البيض اليوم الجمعة، سجلت أسعار البيض اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2024؛ ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الارتفاعات ما بين 4 و15 جنيهًا حسب النوع.

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«كلمتك» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والمجمعات الاستهلاكية؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية

أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ؛ بلغ سعر طبق البيض لعدد 30 بيضة نحو 150 جنيهًا، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية مع استيراد مليون طبق بيض مائدة لضخهم في المجمعات الاستهلاكية.

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

الاتفاق على إمداد 5 سلاسل تجارية بالبيض الأبيض

وفي نفس السياق؛ أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ؛ الاتفاق على توريد بيض مائدة لسلاسل السوبر ماركت بسعر التكلفة، لـ 5 سلاسل تجارية بكميات مفتوحة من بيض المائدة «الأبيض» بسعر تسليم 150 جنيهًا للطبق.

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 141 جنيهًا و144 جنيهًا، بارتفاع يتراوح ما بين 4 و7 جنيهات مقارنة بسعرها السابق.

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الجمعة في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 142 إلى 145 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وسعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 142 جنيهًا إلى 146 جنيهًا، بارتفاع تراوح ما بين 4 و7 جنيهات عن سعرها السابق.

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الجمعة في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر من 143 جنيهًا إلى 147 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 139 جنيهًا إلى 140 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعرها السابق.

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن والمجمعات، كلمتك

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الجمعة في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 140 جنيهًا إلى 142 جنيهًا.

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