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أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والدنيس في سوق العبور - أخبار كلمتك

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أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والدنيس في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والدنيس في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 04:32 مساءً -  أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الخميس 5  ديسمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

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اسعار السمك 

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس

 «كلمتك» تستعرض  سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، في السطور التالية:

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أسعار السمك

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 70 إلى 74 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 67 إلى 69 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
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سعر السمك

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر مكرونة خليجي من 70 إلى 80 جنيها للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق..
  • تراوح  سعر مكرونة سويسي من 70 إلى 100 جنيه للكيلو، بانخفاض 15 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر برانيس إسكندراني من 70 إلى 100 جنيه للكيلو، بانخفاض 15 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 180 إلى 300 جنيه.
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سعر السمك اليوم

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  1. تراوح سعر كيلو السبيط، من 180 إلى 300 جنيه.
  2. تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 135 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو مرجان ممتاز من 160 إلى 260 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو مرجان وسط من 100 إلى 140 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو بربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق.
  7. تراوح سعر كيلو بربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 260 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيها عن سعره السابق.
  9. تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 600 جنيه للكيلو حسب الحجم، بانخفاض 40 جنيها عن سعره السابق.
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السمك

سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس

  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 165 جنيهًا حسب الحجم، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك باغة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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