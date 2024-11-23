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كامل الوزير يلتقي اليوم المستثمرين الصناعيين بالمنوفية بحضور المحافظ - أخبار كلمتك

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كامل الوزير يلتقي اليوم المستثمرين الصناعيين بالمنوفية بحضور المحافظ - أخبار كلمتك

كامل الوزير يلتقي اليوم المستثمرين الصناعيين بالمنوفية بحضور المحافظ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 07:45 صباحاً - في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية اليوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري.

 ويأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة ، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.

وأعلنت وزارة الصناعة أنه تقرر استقبال هيئة التنمية الصناعية اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة المنوفية بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وذلك بمقر الهيئة بالتجمع الخامس في تمام الساعة 10 صباحًا.

ودعت الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة المنوفية للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حال وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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