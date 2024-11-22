طرق عمل صندوق التروس ذو القابض المزدوج في السيارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:04 مساءً - تعتبر علب التروس الأوتوماتيكية بالسيارات، نوعا من نواقل الحركة وخاصة بالسيارات العائلية من فولكس فاجن وسكودا وأودي، وتشمل الأنواع الأخرى من علب التروس الأوتوماتيكية علب تروس محول عزم الدوران وناقلات الحركة المتغيرة باستمرار (CVTs)، والتي تعمل بشكل مختلف عن علب التروس ذات القابض المزدوج ولكن جميعها لها نفس النتيجة: سيارة بها دواستين، دواسة الوقود والمكابح، وتغير التروس تلقائيًا.

كيف يعمل صندوق التروس ذو القابض المزدوج؟

وتستخدم علبة التروس الأوتوماتيكية العادية محول عزم الدوران، فإن صندوق التروس ذات القابض المزدوج يشبه صناديق التروس اليدوية من الناحية الميكانيكية لأنها تحتوي على نظام قابض، هناك دواستين فقط في السيارة ذات علبة التروس ذات القابض المزدوج حيث يتم التعامل مع تعشيق القابض بواسطة الإلكترونيات وليس السائق.

ناقل حركة بعلب التروس مزدوجة القابض

في صندوق التروس ذات القابض المزدوج يوجد قابضان ومجموعتان من التروس – مجموعة للتروس ذات الأرقام الفردية – الأول والثالث والخامس وما إلى ذلك، ومجموعة أخرى للتروس ذات الأرقام الزوجية – الثاني والرابع والسادس وما إلى ذلك، طريقة عمل علبة التروس هي أن البرنامج يستخدم إشارات من السيارة لتوقع وتشغيل الترس التالي الذي سيكون مطلوبًا مسبقًا.

تسارع تروس الناقل ذي القابض المزدوج

إذا كنت تتسارع في الترس الثاني، فسوف يستعد للترس الثالث، عندما يقرر النظام أنه حان وقت تغيير الترس، أو يضغط السائق على الزر لبدء تغيير الترس يدويًا، يتم تعشيق القابض لهذا الجانب من علبة التروس – تغيير الترس إلى الثالث.

ثم يختار جانب علبة التروس الذي كان يوفر الترس الثاني الترس الرابع، متوقعًا تغيير الترس التالي والاستعداد، إذا ضغطت على المكابح لإبطاء السيارة أثناء الترس الثالث، فسيختار الجانب الزوجي لعلبة التروس الترس الثاني تحسبًا لتغيير السرعة.

فوائد علبة التروس ذات القابض المزدوج



تشتهر علب التروس ذات القابض المزدوج بسرعة تغيير التروس بشكل كبير، وهي رائعة للسيارات الرياضية لأنها تميل إلى الاستجابة بشكل أكبر من علب التروس الأوتوماتيكية المزودة بمحول عزم الدوران – على الرغم من تحسن تقنية محول عزم الدوران بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

عند التسارع، تكون لطيفة وسلسة أيضًا، لأن الفترة بين التحولات صغيرة جدًا، لا تحصل على لحظة وجيزة من التباطؤ عند تحديد الترس التالي كما هو الحال مع علبة التروس الأوتوماتيكية التقليدية.

عيوب علبة التروس ذات القابض المزدوج

علب التروس ذات القابض المزدوج أثقل من علب التروس الأوتوماتيكية واليدوية التقليدية، حيث يتم مضاعفة العديد من المكونات داخل علبة التروس نفسها، وهذا هو السبب جزئيًا وراء عودة شركات مثل BMW إلى علب التروس الأوتوماتيكية التقليدية لسياراتها الرياضية، حيث تساعد في تقليل الوزن. إن السيارات الأثقل وزنًا أقل كفاءة، لذا فإن بعض الطرز ذات القابض المزدوج تستهلك وقودًا أكثر من نظائرها الأخرى، ولكن ليس كثيرًا.

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