خبيرة: تحديد السعر العادل للمصرف المتحد أهم عوامل نجاح الطرح بالبورصة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:45 صباحاً - قالت الدكتورة صفاء فارس خبيرة أسواق المال، إن الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمدت نشر اكتتاب المصرف المتحد وهو أحد الطروحات الحكومية كما أعلنت أن طرح ٣٠٪ من إجمالي رأس مال البنك أي طرح ٣٣٠ مليون سهم من إجمالي مليار و١٠٠ مليون سهم وقامت الهيئة بتحديد السعر في حدود ١٢.٦٠ وسوف تقوم الهيئة بتحديد السعر العادل للطرح على الأفراد في يوم ٢٧ نوفمبر وينتهي يوم ٣ ديسمبر.

آليات نجاح الطرح في البورصة

وأضافت أنه من أهم آليات نجاح الطرح هو تحديد السعر العادل للبنك، والطرح سيكون على شريحتين والشريحة الأولى هي نسبة ٩٥٪ الطرح الخاص للشخصيات الاعتبارية وذات الملاءة المالية وهي طرح عدد ٣١٣.٥٠٠ مليون سهم.



وتابعت: "الشريحة الثانية هي الطرح العام وهي تمثل ٥٪ أي عدد ١٦.٥٠٠ مليون سهم وفي حال زيادة نسبة التغطية سوف يتم زيادة عدد الأسهم المطروحة الاكتتاب بنسبة ١٨.٩٩٩٪ من قيمة رأس المال.

ولفتت: "من أهم آليات نجاح الاكتتاب هو سرعة إجراءات الطرح وتحديد قيمة عادلة لعملية الطرح والإعلان عن نسبة التغطية مباشرة بعد انتهاء مدة الاكتتاب وهي يوم ٣ ديسمبر وضمان العدالة والمصداقية للمستثمرين أثناء نزول السهم في السوق الثانوي (البورصة) أثناء التداول عليه في السوق وهذا يساعد على ضمان نجاح باقي الطروحات الحكومية التي ستتم في بداية عام ٢٠٢٥.

وتابعت، أن المصرف المتحد هو مملوك للبنك المركزي المصري ويدخل المصرف المتحد ضمن ٣ بنوك في قائمة ٣٢ شركة يستهدفها برنامج الطروحات الحكومية لصالح القطاع الخاص لسد فجوة النقد الأجنبية وإفساح المجال للقطاع الخاص.

طرح المصرف المتحد بالبورصة

وقرر البنك المركزي المصري البدء في بيع 30 بالمئة من أسهم "المصرف المتحد"، الأربعاء، في ثاني عملية خصخصة لبنك حكومي في غضون 4 سنوات.

وتأتي عملية بيع الأسهم في "المصرف المتحد" بعد توقف عمليات الخصخصة للبنوك الحكومية لأكثر من عقد من الزمن.



وقال المصرف المتحد في بيان إن بيع 330 مليون سهم يحقق 5.15 مليارات جنيه (104 ملايين دولار).



ويبيع البنك المركزي 313.5 مليون سهم للمؤسسات و16.5 مليون سهم للأفراد.

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