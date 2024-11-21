اقتصادي: مصر ستحصل على مليار و300 مليون دولار بعد إعلان صندوق النقد إتمام المراجعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 11:13 مساءً - قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي: فريق صندوق النقد الدولي استحسن عددا من الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية التي قامت بها مصر الفترة الأخيرة.

عمل صندوق النقد الدولي

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”، إلى أن لجنة صندوق النقد الدولي أنهت عملها في مصر اليوم.

الدفعة الرابعة من قرض صندوق النقد

وأشار إلى أن مصر ستحصل على مليار و300 مليون دولار بعد إعلان صندوق النقد الدولي إتمام المراجعة في 10 أو 15 ديسمبر المقبل.

صندوق النقد يعلن موعد صرف 1.3 مليار دولار لمصر صندوق النقد: البنك المركزي أكد التزامه بالحفاظ على مرونة سعر الصرف

حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي

وأوضح أن صندوق النقد يطلب من مصر حزمة من الإجراءات لاستكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن العامل الزمني عنصر مؤثر في تطبيق الإجراءات بالنسبة للشارع المصري.

اختتام بعثة صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء زيارتها لمصر

وكشف صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، أن البنك المركزي المصري أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن، لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، زيارتها لمصر لإجراء المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد بحسب العين الإخبارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا