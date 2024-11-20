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صناعة الجلود توقع بروتوكول تعاون مع "جسور" لزيادة صادرات القطاع - أخبار كلمتك

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صناعة الجلود توقع بروتوكول تعاون مع "جسور" لزيادة صادرات القطاع - أخبار كلمتك

صناعة الجلود توقع بروتوكول تعاون مع "جسور" لزيادة صادرات القطاع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:34 صباحاً - وقعت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية بروتوكول تعاون مع شركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" لزيادة صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية. 

وقع البروتوكول جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، والدكتور وائل يوسف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور"، بحضور علاء  النمر المدير التنفيذي لغرفة صناعة الجلود والمهندس محمد محمود عضو مجلس ادارة الغرفة، بجانب ممثلين من الجانبين، وسط تطلعات لتحقيق إنجازات ملموسة تدعم قطاع الصناعات الجلدية محليًا ودوليًا.

سياسة الإصلاح الاقتصادي والنهوض بالاقتصاد المصري

وأكد  جمال السمالوطي رئيس الغرفة إن البروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ سياسة الإصلاح الاقتصادي والنهوض بالاقتصاد المصري والعمل على تحسين جودة الإنتاج وزيادة معدلات التصدير، مشيرا إلى أن الغرفة تسعى دائمًا لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية العاملة بقطاع صناعة الجلود بهدف زيادة معدلات التصدير.

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زيادة صادرات قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية

وأضاف أن الهدف من البروتوكول هو الاستفادة من الدور الذي تقوم به شركة النصر للتصدير "جسور" في كافة الدول العربية والأفريقية من زيادة الصادرات المصرية لهذه الدول من خلال استغلال الأصول المملوكة للشركة في الدول الأفريقية والعربية لتعظيم حجم الصادرات، وتحقيق أقصى استفادة ممكن لزيادة صادرات قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية.

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وأوضح رئيس غرفة صناعة الجلود أنه تم الاتفاق على استخدام مقرات شركة النصر للتصدير في الدول الأفريقية والعربية لعرض منتجات الأحذية والمصنوعات الجلدية ومستلزماتها، وتقديم خصم على الشحن لمنتجات الشركات أعضاء الغرفة للدول الحاصلة على امتياز الشحن لها.

 

 

وأشار إلى أنه وفقا للبروتوكول سيتم تقديم خصم على الشحن من قبل شركة جسور لمنتجات أعضاء الغرفة للدول الحاصلة على امتياز الشحن لها، مؤكدا أن الشركة تتولى تسويق منتجات أعضاء الغرفة على أن تتحمل شركة جسور مصاريف الشحن والتأمين والتخزين نظير حصوله على العمولة المناسبة بعد حساب كافة المصاريف بعد البيع.

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المعرض الدولى للجلود 

وأكد السمالوطي أن الغرفة ستقوم بتخصيص مساحة 9 متر مربع في المعرض الدولي للجلود الذي يقام سنويًا لصالح شركة النصر للتصدير"جسور" مجانًا للقيام بعرض الأنشطة والخدمات التي يقدمها للعارضين وأعضاء الغرفة، كما ستتواصل الغرفة مع المصانع العاملة في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة لزيادة صادرات القطاع.

وأشار السمالوطي إلى أن الغرفة ستقوم أيضا وفقا لبروتوكول التعاون بالترويج للخدمات التي تقدمها شركة النصر للتصدير من خلال موقع الغرفة ووسائل التواصل الاجتماعي التي تخصها.

أكد  أن هذا التعاون سيُسهم في تنمية صادرات القطاع وتحسين تنافسيته، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، كاشفا عن التزام غرفة صناعة الجلود بتخصيص مساحة مجانية لشركة "جسور" في المعرض الدولي للجلود الذي يُقام سنويًا، لتمكين الشركة من الترويج لخدماتها وأنشطتها أمام العارضين وأعضاء الغرفة.

وتابع أن الغرفة ستعمل على التواصل مع المصانع العاملة في قطاع الأحذية والمصنوعات الجلدية لتعريفها بالخدمات التي تقدمها "جسور"، بالإضافة إلى الترويج لهذه الخدمات عبر موقع الغرفة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.  

البروتوكول يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز التواجد المصري في الأسواق الإقليمية

في كلمته خلال توقيع البروتوكول،، أعرب الدكتور وائل يوسف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور)  عن سعادته بالتعاون مع غرفة صناعة الجلود، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه الغرفة في دعم القطاع الصناعي، مؤكدا أن البروتوكول يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز التواجد المصري في الأسواق الإقليمية.

وتابع "يوسف"، أن البروتوكول يهدف الى تعزيز الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص لدعم سياسة الإصلاح الاقتصادي، والنهوض بالصناعات المحلية، وزيادة جودة المنتجات المصرية والنفاذ بها للاسواق الخارجية.

واوضح رئيس شركة جسور، أنه وفق الاتفاق تتولي شركة "جسور" توفير الدعم اللوجستي والتسويقي للمنتجات الجلدية المصرية، من خلال استخدام مقرات الشركة في الدول الإفريقية والعربية لعرض منتجات الأحذية والمصنوعات الجلدية ومستلزماتها.

 

وأكد أن "جسور" ستعمل على توفير خصومات على الشحن لأعضاء غرفة صناعة الجلود، فضلًا عن تحمل مصاريف الشحن والتأمين والتخزين، نظير حصولها على عمولة بعد البيع. عن سعادته بالتعاون مع غرفة صناعة الجلود، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه الغرفة في دعم القطاع الصناعي، مؤكدا أن البروتوكول يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز التواجد المصري في الأسواق الإقليمية.

وتابع "يوسف"، أن البروتوكول يهدف الى تعزيز الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص لدعم سياسة الإصلاح الاقتصادي، والنهوض بالصناعات المحلية، وزيادة جودة المنتجات المصرية والنفاذ بها للاسواق الخارجية.

واوضح رئيس شركة جسور، أنه وفق الاتفاق تتولي شركة "جسور" توفير الدعم اللوجستي والتسويقي للمنتجات الجلدية المصرية، من خلال استخدام مقرات الشركة في الدول الإفريقية والعربية لعرض منتجات الأحذية والمصنوعات الجلدية ومستلزماتها.

وأكد أن "جسور" ستعمل على توفير خصومات على الشحن لأعضاء غرفة صناعة الجلود، فضلًا عن تحمل مصاريف الشحن والتأمين والتخزين، نظير حصولها على عمولة بعد البيع.

جدير بالذكر أن شركة جسور تمتلك أفرع لها فى أفريقيا ( ابيدجان – الكاميرون – غانا – النيجر – افريقيا الوسطي – الكنغو الديمقراطية – كنغو برازفيل - بوروندي- كينيا – تنزانيا – زامبيا – زيمباوى – توجو – بنين ) وايضا دبي – باريس – الاردن.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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