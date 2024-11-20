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انخفاض أسعار القمح والدقيق المستوردين بالأسواق والمحلي يغضب المصريين - أخبار كلمتك

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انخفاض أسعار القمح والدقيق المستوردين بالأسواق والمحلي يغضب المصريين - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار القمح والدقيق المستوردين بالأسواق والمحلي يغضب المصريين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 04:36 صباحاً - انخفاض أسعار القمح والدقيق المستوردين في الأسواق، سجلت سعر القمح المستورد انخفاضًا يقدر بـ 100 جنيه في الطن، كما تراجع سعر طن الدقيق المستورد 300 جنيه في الأسواق.

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أسعار القمح  والدقيق في الأسواق، كلمتك

كلمتك تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، وذلك خلال السطور الآتية:

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أسعار القمح  والدقيق في الأسواق، كلمتك

أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع  سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

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أسعار القمح  والدقيق في الأسواق، كلمتك
  • بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 11650 جنيهًا للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.
  • سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 11750 جنيهًا للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 11950 جنيهًا للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.
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أسعار القمح  والدقيق في الأسواق، كلمتك

انخفاض سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 14800 جنيه للطن، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق

سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 15 ألف جنيه للطن، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق.

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أسعار القمح  والدقيق في الأسواق، كلمتك

 أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن القمح المحلي نحو 13787 جنيهًا، بارتفاع قدره 29 جنيهًا، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 7 آلاف جنيه إلى 16 ألف جنيه للطن.

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أسعار القمح  والدقيق في الأسواق، كلمتك

أسعار القمح المحلي  في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي  في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو القمح المحلي نحو 25.7 جنيه، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 18 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للكيلو.

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أسعار القمح  والدقيق في الأسواق، كلمتك

أسعار الدقيق المعبأ  في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الدقيق المعبأ  في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 24.3 جنيه، وتراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو.

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أسعار القمح  والدقيق في الأسواق، كلمتك

أسعار القمح في البورصات العالمية

وعن أسعار القمح في البورصات العالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر قمح استرالي صلب فوري نحو 237.51 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح أبيض لين فرنسي فوري نحو 232.92 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح شنغهاي فوري نحو 353.77 دولار للطن.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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