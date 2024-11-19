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ارتفاع كبير في سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع كبير في سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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ارتفاع كبير في سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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ارتفاع كبير في سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع كبير في سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 11:19 مساءً - سعر الدولار ،يستمر الحديث عن ارتفاعات متوقعة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، على الرغم من تأكيدات الحكومة بعدم وجود تخفيضات جديدة وترك الأسعار لآليات العرض والطلب وترصد كلمتك أولًا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، حيث شهد سعر الدولار ارتفاعا كبيرا بتعاملات مساء اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، بنحو 11 قرشا، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة.  

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

وسجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.46 جنيه للشراء و49.60  جنيه للبيع. 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

 

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سعر الدولار في بنك مصر 

 كما سجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  بنك مصر حوالي 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع. 

 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

بنك مصر - كلمتك 
بنك مصر، كلمتك 

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

 وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري حوالي 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع. 

اقرأ التالي: الدولار بكام النهارده، آخر تحديث في البنوك المصرية 

البنك الأهلى - كلمتك 
البنك الأهلى، كلمتك 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

 كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك التجاري الدولي حوالي 49.49 جنيه للشراء و49.59 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

البنك التجارى - كلمتك 
البنك التجاري، كلمتك 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 49.49 جنيه للشراء و49.59 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: الدولار وصل لكام فى البنك المركزي بتعاملات اليوم

بنك قطر - كلمتك 
بنك قطر، كلمتك 

ماذا تعرف عن الدولار الامريكى ؟

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وتبعياتها صدر الدولار الأمريكي بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس «خضراء الظهور (greenbacks) لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر.

كما يتولّى نظام الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد.

جدير بالذكر أصبح الدولار الأمريكي عملة احتياطي عالمي مهمة بعد الحرب العالمية الأولى، وحل محل الجنيه الإسترليني في صدارة العملات الاحتياطي العالمية بموجب اتفاق بريتون وودز قريبًا من نهاية الحرب العالمية الثانية الدولار هو أوسع العملات استعمالًا في المعاملات العالمية.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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