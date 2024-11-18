تصريحات نارية من رياض محرز ضد منتقديه - أخبار كلمتك

تصريحات نارية من رياض محرز ضد منتقديه - أخبار كلمتك

الركراكي يكشف بديل أشرف حكيمي أمام ليسوتو - أخبار كلمتك

الركراكي يكشف بديل أشرف حكيمي أمام ليسوتو - أخبار كلمتك

الإعلان عن قيادة جديدة لمأرب(اسماء) - أخبار كلمتك

الإعلان عن قيادة جديدة لمأرب(اسماء) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كواليس حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كواليس حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

السفير علاء حجازي يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما لمصر بالأمم المتحدة - أخبار كلمتك

السفير علاء حجازي يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما لمصر بالأمم المتحدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:05 - الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:05 - الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يتراجع 10 جنيهات في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يتراجع 10 جنيهات في سوق العبور - أخبار كلمتك

تعرف على مواصفات سيارة إكسيد الجديدة - أخبار كلمتك

تعرف على مواصفات سيارة إكسيد الجديدة - أخبار كلمتك

بنك كبير يدشن خدمة مميزة لاول مرة في عدن - أخبار كلمتك

بنك كبير يدشن خدمة مميزة لاول مرة في عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

البطاطس ترتفع لـ 16 جنيهًا، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
البطاطس ترتفع لـ 16 جنيهًا، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

البطاطس ترتفع لـ 16 جنيهًا، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:42 مساءً - الإثنين 18/نوفمبر/2024 - 02:29 م 11/18/2024 2:29:31 PM

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، كلمتك

أسعار الخضراوات اليوم الإثنين في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

<span style=
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، كلمتك

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

«كلمتك» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

  • تراوح سعر كيلو الطماطم من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس من 10 إلى 16 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 15 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 8 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 13 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 6 إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 8 إلى 16 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 8 إلى 16 جنيهًا.
<span style=
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، كلمتك

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

  1. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 12 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 45 إلى 60 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كيلو ملوخية نحو 10 جنيهات.
  5. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 11 إلى 14 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 5 إلى 8 جنيهات.
  7. تراوح سعر كيلو بسلة من 33 إلى 37 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو سبانخ من 10 إلى 14 جنيهًا.
<span style=
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، كلمتك

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الإثنين

  • تراوح سعر كيلو قلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو بطاطا من 3 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو قثاء من 5 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون اضاليا من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات.
باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق