الاحتفال بيوم الإحصاء الأفريقي 2024 تحت شعار "دعم التعليم بتحديث إنتاج إحصاءات مناسبة للغرض" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:48 صباحاً - يحتفل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين الموافق بيوم الإحصاء الأفريقي، والذي تحتفل به دول القارة الأفريقية في الثامن عشر من شهر نوفمبر من كل عام.

يوم الإحصاء الأفريقي

بدأ الاحتفال بيوم الإحصاء الأفريقي عام 1990 من قبل المؤتمر الأفريقي المشترك للإحصائيين والديموغرافيين، بهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية الإحصاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وإيمانًا واعترافًا بالأهمية المطلقة للإحصاءات الرسمية باعتبارها الأداة الرئيسية للتخطيط والمتابعة والركيزة الأساسية التي تبنى عليها خطط التنمية على كافة المستويات. ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "دعم التعليم بتحديث إنتاج إحصاءات مناسبة للغرض"



وفي هذا الصـــدد سيصدر الإحصاء بيانين صحفيين بشأن الجانب الاقتصادي والجانــب الديموجــرافي (السكان في مصر وأفريقيا التبادل التجاري بين مصر - الاتحاد الأفريقي وتكتلاته الاقتصادية).



يذكر أن موضوعات الاحتفالات السابقة كانت كالاتي:

عام 2020:الكل مهم: إحصائيات الجودة للأفصل: إدارة النزوح القسري في أفريقيا.

عام 2021: تحديث النظم الإحصائية الوطنية لدعم التنمية الاجتماعية والثقافية في أفريقيا.

عام 2022: تعزيز نظم البيانات عن طريق تحديث إنتاج واستخدام الإحصاءات الزراعية: توجيه السياسات بهدف تحسين المرونة في الزراعة والتغذية والأمن الغذائي في أفريقيا.

عام 2023: تحت شعار " تحديث النظم الإيكولوجية للبيانات لتسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA): دور الإحصاءات الرسمية والبيانات الضخمة في التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة في أفريقيا.

التبادل التجاري بين مصر ومجموعة العشرين يسجل 61 مليار دولار خلال 9 أشهر

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة دول العشرين بالعاصمة البرازيلية “ريو دى جانيرو” والتي تنطلق اليوم وحتى التاسع عشر من نوفمبر، وتعد مشاركة مصر فى قمة العشرين الحالية هى الرابعة من نوعها فى قمم المجموعة منذ نشأتها والثانية على التوالى بعد المشاركة في اجتماعات قمة العشرين الدورة الماضية.

وتضم مجموعة دول العشرين “السعودية ـ الأرجنتين ـ استراليا ـ البرازيل ـ كندا ـ الصين ـ فرنسا ـ ألمانيا ـ الهند ـ إندونيسيا ـ إيطاليا ـ اليابان ـ المكسيك ـ روسيا ـ جنوب أفريقيا ـ كوريا الجنوبية ـ تركيا ـ المملكة المتحدة ـ الولايات المتحدة الأمريكية ـ ثم الاتحاد الأوروبى المكمل لمجموعة العشرين”.

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين

وضمن هذا الإطار يصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا صحفيًّا حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة دول العشرين حيث أظهرت بيانات الجهاز اليوم الأحد، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين ليسجل 61 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 55.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين 14.4 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 14.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

ايطاليا على رأس قائمة أعلى مجموعة دول العشرين استيرادًا من مصر

وجاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى مجموعة دول العشرين استيرادًا من مصر خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.9 مليار دولار، تليها السعودية 2.4 مليار دولار، ثم تركيا 2.3 مليار دولار، ثـم الولايات المتحدة الأمريكية 1.7 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار ثم فرنسا 811 مليون دولار ثم ألمانيا 717 مليون دولار ثم البرازيل 585 مليون دولار ثم روسيا 466 مليون دولار ثم الهند 423 مليون دولار

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