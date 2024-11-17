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رئيس الرقابة المالية: تحسين الخدمات التأمينية بتطلب التطوير المستمر للبيانات لضمان مواكبة التغيرات - أخبار كلمتك

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رئيس الرقابة المالية: تحسين الخدمات التأمينية بتطلب التطوير المستمر للبيانات لضمان مواكبة التغيرات - أخبار كلمتك

رئيس الرقابة المالية: تحسين الخدمات التأمينية بتطلب التطوير المستمر للبيانات لضمان مواكبة التغيرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:08 مساءً - أكد محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أهمية توفير وضبط البيانات الإحصائية لدعم قطاع التأمين وتحقيق أهدافه، مشيرًا إلى أن نقص هذه البيانات يشكل تحديًا كبيرًا يؤثر على دقة تقييم المخاطر وتحديد أسعار التغطيات التأمينية.

وأوضح فريد، خلال جلسة أدارها معه إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس، أن التوسع في تغطيات التأمين يتطلب معرفة دقيقة بالمخاطر المحتملة، سواء كانت تتعلق بالتغيرات المناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة، أو بأي عوامل أخرى تؤثر على المحاصيل الزراعية أو الأصول المؤمن عليها. وأشار إلى أن توفير البيانات الدقيقة يُمكّن من إعداد نماذج إحصائية تساهم في تعويض المتضررين بشكل عادل وفعّال.

 شركات التأمين تعتمد بشكل كبير على البيانات


وأضاف أن شركات التأمين تعتمد بشكل كبير على البيانات لتحديد أسعار الأقساط التأمينية ومتابعة فروع التأمين المختلفة، مؤكدًا أن هذه البيانات تلعب دورًا محوريًا في تحسين جودة الخدمات التأمينية وتقليل المخاطر.
وأشار فريد إلى أن استخدام البيانات الإحصائية في قطاع التأمين ليس أمرًا جديدًا، ولكنه يتطلب التطوير المستمر لضمان مواكبة التغيرات المتسارعة. 

 تعويض المزارعين في حال تضرر محاصيلهم نتيجة الظروف المناخية القاسية


وأوضح أن النماذج الإحصائية تساهم في تعويض المزارعين في حال تضرر محاصيلهم نتيجة الظروف المناخية القاسية، مثل ارتفاع درجات الحرارة التي قد تؤدي إلى خسائر كبيرة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن تطوير قاعدة بيانات شاملة وموثوقة يُعد ضرورة حتمية لضمان استدامة القطاع وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
 

فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا 

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا “Cairo ICT 24”، المقام تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024 في مركز مصر للمعارض الدولية، وبرعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتم تنظيم الفعاليات بواسطة شركة “تريد فيرز إنترناشيونال” والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار”The Next Wave”، حيث يتم استكشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجي وأحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات، بحضور كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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